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На взломавших телеграм-канал Блиновской завели дело, утверждает блогер - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
12:51 21.06.2023 (обновлено: 13:14 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/blinovskaya-1879534100.html
На взломавших телеграм-канал Блиновской завели дело, утверждает блогер
На взломавших телеграм-канал Блиновской завели дело, утверждает блогер - РИА Новости, 21.06.2023
На взломавших телеграм-канал Блиновской завели дело, утверждает блогер
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы заявила, что на людей, которые взломали её канал в Telegram, заведено дело, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:51
2023-06-21T13:14
шоубиз
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы заявила, что на людей, которые взломали её канал в Telegram, заведено дело, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу… На людей, которые взломали мой Telegram-канал, заведено дело", - заявила Блиновская в суде, не уточнив, носит ли это дело уголовный характер.Есть ли в деле фигуранты и кто именно занимается расследованием, данных нет. Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости не располагает.Ранее канал Блиновской в Telegram начал обновляться, хотя находящейся под домашним арестом женщине запрещено пользоваться интернетом. В канале были опубликованы сообщения сомнительного характера со ссылками на фишинговые сайты.Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Блиновской домашнего ареста.Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
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елена блиновская, происшествия
Шоубиз, Елена Блиновская, Происшествия
На взломавших телеграм-канал Блиновской завели дело, утверждает блогер

Блогер Блиновская утверждает, что на людей, взломавших ее телеграм-канал, завели дело

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы заявила, что на людей, которые взломали её канал в Telegram, заведено дело, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу… На людей, которые взломали мой Telegram-канал, заведено дело", - заявила Блиновская в суде, не уточнив, носит ли это дело уголовный характер.
Есть ли в деле фигуранты и кто именно занимается расследованием, данных нет. Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости не располагает.
Ранее канал Блиновской в Telegram начал обновляться, хотя находящейся под домашним арестом женщине запрещено пользоваться интернетом. В канале были опубликованы сообщения сомнительного характера со ссылками на фишинговые сайты.
Алексей Блиновский
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Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Блиновской домашнего ареста.
Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
Блогер Елена Блиновская перед заседанием Пресненского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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