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Адвокат: Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
12:40 21.06.2023 (обновлено: 12:56 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/blinovskaya-1879532652.html
Адвокат: Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов
Адвокат: Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов - РИА Новости, 21.06.2023
Адвокат: Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов
Блогер Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы вернуть средства, заявила ее адвокат в Пресненском суде... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:40
2023-06-21T12:56
шоубиз
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы вернуть средства, заявила ее адвокат в Пресненском суде Москвы в среду.При этом общая сумма неуплаченных налогов, предъявляемая ей следствием, превышает 900 миллионов рублей."Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся её возместить, сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, Елена и её семья делают всё, чтобы продолжать это делать", - рассказала защитница.Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Блиновской домашнего ареста. Ранее из материалов дела было известно, что фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма была неизвестна.По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
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Шоубиз, Елена Блиновская, Происшествия
Адвокат: Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов

Адвокат: блогер Елена Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы вернуть средства, заявила ее адвокат в Пресненском суде Москвы в среду.
При этом общая сумма неуплаченных налогов, предъявляемая ей следствием, превышает 900 миллионов рублей.
"Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся её возместить, сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, Елена и её семья делают всё, чтобы продолжать это делать", - рассказала защитница.
Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Блиновской домашнего ареста. Ранее из материалов дела было известно, что фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма была неизвестна.
Алексей Блиновский
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По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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