https://ria.ru/20230621/bezhentsy-1879689049.html

В ООН раскритиковали расизм и неоколониализм Запада в обращении с беженцами

В ООН раскритиковали расизм и неоколониализм Запада в обращении с беженцами - РИА Новости, 21.06.2023

В ООН раскритиковали расизм и неоколониализм Запада в обращении с беженцами

Независимые эксперты ООН считают, что наследие неоколониализма и расизма по-прежнему очень заметно проявляется в обращении с беженцами в странах Северного... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:34

2023-06-21T23:34

2023-06-21T23:34

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ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Независимые эксперты ООН считают, что наследие неоколониализма и расизма по-прежнему очень заметно проявляется в обращении с беженцами в странах Северного полушария, говорится в заявлении нескольких специальных докладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Поскольку в этом году мы отмечаем Всемирный день беженцев и отмечаем 75-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, крайне важно признать сохраняющиеся проблемы, которые продолжают влиять на обращение с насильственно перемещенными лицами. В этом контексте особенно важно рассмотреть роль стран Глобального Севера (Запад – ред.), поскольку оттенок расизма, превосходства, патриархата и историческое наследие колониальных завоеваний по-прежнему сильно влияет на подход к ситуациям насильственно перемещенных лиц", - приводятся в документе слова экспертов. Независимые эксперты ООН напоминают, что 2022 год ознаменовался самым большим в истории увеличением числа насильственно перемещенных лиц во всем мире: более 108 миллионов человек по всему миру были изгнаны из своих домов, более половины из которых - женщины и девочки. "Мы настоятельно призываем международное сообщество принять основанный на правах подход, который направлен на устранение коренных причин насилия и ставит во главу угла индивидуальное и коллективное право беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение, а не политические соображения. Поскольку палестинцы являются крупнейшим и наиболее надолго перемещенным населением со времен Второй мировой войны, опыт палестинцев должен служить острым напоминанием международному сообществу о страданиях и уязвимости, которым подвергаются беженцы и внутренне перемещенные лица, призывая к немедленным действиям по признанию и защите их прав", - добавляют эксперты. Этот документ, в частности, был написан специальным докладчиком по положению в области прав человека на палестинской территории Франческой Альбанезе, специальным докладчиком по правам человека внутренне перемещенных лиц Паулой Гавирией Бетанкур и специальным докладчиком по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Ашвини К. П.

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