https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879689314.html

Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА

Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА - РИА Новости, 22.06.2023

Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-21T23:41

2023-06-21T23:41

2023-06-22T00:05

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров."Операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам ВСУ", - уточнили в военном ведомстве. Оба видеоролика сняты в населенных пунктах. На одном из видео беспилотник попадает в кузов машине, на другом влетает прямо в решетку радиатора капотного грузовика.

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2023

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технологии, россия, вооруженные силы украины