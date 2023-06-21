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Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 21.06.2023 (обновлено: 00:05 22.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879689314.html
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-21T23:41
2023-06-22T00:05
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров."Операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам ВСУ", - уточнили в военном ведомстве. Оба видеоролика сняты в населенных пунктах. На одном из видео беспилотник попадает в кузов машине, на другом влетает прямо в решетку радиатора капотного грузовика.
россия
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технологии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА

Минобороны России показало уничтожение БПЛА украинской военной техники с боеприпасами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаперы международного противоминного центра РФ во время работы на пункте управления БПЛА
Саперы международного противоминного центра РФ во время работы на пункте управления БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саперы международного противоминного центра РФ во время работы на пункте управления БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров.
"Операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам ВСУ", - уточнили в военном ведомстве.
Оба видеоролика сняты в населенных пунктах. На одном из видео беспилотник попадает в кузов машине, на другом влетает прямо в решетку радиатора капотного грузовика.
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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