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Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-21T23:41
2023-06-21T23:41
2023-06-22T00:05
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских войск с помощью квадрокоптеров."Операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам ВСУ", - уточнили в военном ведомстве. Оба видеоролика сняты в населенных пунктах. На одном из видео беспилотник попадает в кузов машине, на другом влетает прямо в решетку радиатора капотного грузовика.
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технологии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение украинской военной техники с помощью БПЛА
Минобороны России показало уничтожение БПЛА украинской военной техники с боеприпасами