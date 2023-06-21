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Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников - РИА Новости, 21.06.2023
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09:45 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879488093.html
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников - РИА Новости, 21.06.2023
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников
Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:45
2023-06-21T09:45
безопасность
россия
игорь вильнит
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ. "Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный - безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", - сказал Вильнит.
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безопасность, россия, игорь вильнит
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников

ЦКБ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего

© ЦКБ "Рубин"Подводный беспилотник Суррогат-В
Подводный беспилотник Суррогат-В
© ЦКБ "Рубин"
Подводный беспилотник Суррогат-В. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ.
"Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный - безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", - сказал Вильнит.
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БезопасностьРоссияИгорь Вильнит
 
 
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