https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879488093.html
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников - РИА Новости, 21.06.2023
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников
Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:45
2023-06-21T09:45
2023-06-21T09:45
безопасность
россия
игорь вильнит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810332913_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_892e6873b89812f4edc6bbffdc69ed45.png
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ. "Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный - безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", - сказал Вильнит.
https://ria.ru/20230408/kndr-1863906834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810332913_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_3ba8be01a676978684605a430d58233f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, игорь вильнит
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит
Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников
ЦКБ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России
разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ.
"Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный - безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", - сказал Вильнит.
КНДР испытала подводный ударный беспилотник