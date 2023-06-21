https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879488093.html

Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников

Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников - РИА Новости, 21.06.2023

Разработчик рассказал о перспективах изготовления подводных беспилотников

Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:45

2023-06-21T09:45

2023-06-21T09:45

безопасность

россия

игорь вильнит

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ. "Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный - безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", - сказал Вильнит.

https://ria.ru/20230408/kndr-1863906834.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, игорь вильнит