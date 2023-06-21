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Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023
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07:39 21.06.2023 (обновлено: 08:20 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html
Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье
Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023
Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье
В Подмосковье два беспилотника упали на подлете к военным складам, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:39
2023-06-21T08:20
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье два беспилотника упали на подлете к военным складам, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", — написал он.Обломки дронов нашли, разрушений и пострадавших нет. Территорию оцепили, там работают спецслужбы.Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.Тридцатого мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары за два дня до этого по одному из центров принятия решений.
https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877711763.html
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье

Воробьев: два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье, жертв нет

© Губернатор Московской области Воробев Место падение беспилотника у складов рядом с поселком Калининец
Место падение беспилотника у складов рядом с поселком Калининец
© Губернатор Московской области Воробев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье два беспилотника упали на подлете к военным складам, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", — написал он.
Обломки дронов нашли, разрушений и пострадавших нет. Территорию оцепили, там работают спецслужбы.
Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.
Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
Разведчики о борьбе с вражескими беспилотниками - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Тридцатого мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары за два дня до этого по одному из центров принятия решений.
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Московская область (Подмосковье)
 
 
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