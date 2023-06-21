https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html

Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье

Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023

Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье

В Подмосковье два беспилотника упали на подлете к военным складам, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:39

2023-06-21T07:39

2023-06-21T08:20

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье два беспилотника упали на подлете к военным складам, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", — написал он.Обломки дронов нашли, разрушений и пострадавших нет. Территорию оцепили, там работают спецслужбы.Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.Тридцатого мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары за два дня до этого по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877711763.html

https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html

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московская область (подмосковье)