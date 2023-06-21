https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html
В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник - РИА Новости, 21.06.2023
В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
Украинский беспилотник утром в среду попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:20
2023-06-21T07:20
2023-06-21T08:30
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник утром в среду попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.ЧП произошло на проспекте Маяковского, 20б, беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже. В момент прилета БПЛА там никого не было, пострадавших нет. Перед зданием — осколки выбитых стекол, рамы, а также обломки БПЛА с микросхемами.На месте работают спасатели, пожарные и правоохранители.
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html
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Кадры разрушенной квартиры в центре Донецка
Украинский беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости
2023-06-21T07:20
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РИА Новости
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донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире
В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
В жилую многоэтажку в Ворошиловском районе Донецка попал украинский БПЛА
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник утром в среду попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
ЧП произошло на проспекте Маяковского, 20б, беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже. В момент прилета БПЛА там никого не было, пострадавших нет.
Перед зданием — осколки выбитых стекол, рамы, а также обломки БПЛА с микросхемами.
На месте работают спасатели, пожарные и правоохранители.
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