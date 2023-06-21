https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html

В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник

В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник - РИА Новости, 21.06.2023

В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник

Украинский беспилотник утром в среду попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:20

2023-06-21T07:20

2023-06-21T08:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник утром в среду попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.ЧП произошло на проспекте Маяковского, 20б, беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже. В момент прилета БПЛА там никого не было, пострадавших нет. Перед зданием — осколки выбитых стекол, рамы, а также обломки БПЛА с микросхемами.На месте работают спасатели, пожарные и правоохранители.

https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html

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Кадры разрушенной квартиры в центре Донецка Украинский беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости 2023-06-21T07:20 true PT1M31S

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