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Байден продлил режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан
Байден продлил режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан - РИА Новости, 21.06.2023
Байден продлил режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан
Президент США Джо Байден продлил на год режимы чрезвычайной ситуации, объявленные в связи с событиями в Северной Корее и на западе Балканского полуострова как... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:55
2023-06-21T00:55
2023-06-21T00:55
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режимы чрезвычайной ситуации, объявленные в связи с событиями в Северной Корее и на западе Балканского полуострова как правовое основание для применения санкций к региональным игрокам, сообщил Белый дом. Как следует из указов американских властей, претензии США к КНДР связаны с ее ракетно-ядерной программой, хакерской активностью, агрессивными действиями в отношении Южной Кореи и нарушениями прав человека. Санкции в отношении граждан западнобалканских государств применяются в связи с пробуксовкой региональных мирных договоренностей и широким распространением коррупции. Байден заявил, что, с его точки зрения, ситуация в обоих случаях продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Режим ЧС в связи с КНДР был объявлен в 2008 году и расширен в 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. В отношении Западных Балкан чрезвычайную ситуацию Белый дом провозгласил в 2001 году, скорректировал в 2003 и 2021 годах. Оба ЧС истекали 26 июня.
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джо байден, сша, балканский полуостров, южная корея, в мире
Джо Байден, США, Балканский полуостров, Южная Корея, В мире
Байден продлил режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан
Президент США Байден продлил на год режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режимы чрезвычайной ситуации, объявленные в связи с событиями в Северной Корее и на западе Балканского полуострова как правовое основание для применения санкций к региональным игрокам, сообщил Белый дом.
Как следует из указов американских властей, претензии США к КНДР связаны с ее ракетно-ядерной программой, хакерской активностью, агрессивными действиями в отношении Южной Кореи
и нарушениями прав человека. Санкции в отношении граждан западнобалканских государств применяются в связи с пробуксовкой региональных мирных договоренностей и широким распространением коррупции.
Байден заявил, что, с его точки зрения, ситуация в обоих случаях продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
Режим ЧС в связи с КНДР был объявлен в 2008 году и расширен в 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. В отношении Западных Балкан чрезвычайную ситуацию Белый дом провозгласил в 2001 году, скорректировал в 2003 и 2021 годах. Оба ЧС истекали 26 июня.
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