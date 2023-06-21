https://ria.ru/20230621/bayden-1879462845.html

Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом

Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом - РИА Новости, 21.06.2023

Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом

Сын американского президента Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чем было... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:19

2023-06-21T00:19

2023-06-21T00:57

сша

вашингтон (штат)

такер карлсон

хантер байден

федеральное бюро расследований сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чем было известно ФБР, однако ему до сих пор не предъявили обвинений и никогда не предъявят, считает бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон."Если бы система (правосудия) была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался", - заявил он в своем выпуске в Twitter.Карлсон отметил, что на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США, однако в последние годы американский минюст "начал отправлять людей за решетку" по причине отсутствия регистрации."В частном порядке все в Вашингтоне смеялись, зная, что это было абсурдом. В действительности иностранные силы никогда не были более могущественными в Вашингтоне", - сказал он.В частности, Карлсон считает, что с точки зрения американской администрации запросы правительства украинского правительства "куда важнее потребностей американских избирателей".Экс-ведущий Fox News добавил, что сын американского президента годами "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру" и ФБР было известно об этом, спецслужбы до сих пор не предъявили Хантеру Байдену обвинений. "И никогда не предъявят", - резюмировал американский журналист.

https://ria.ru/20230621/bayden-1879461503.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), такер карлсон, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, в мире