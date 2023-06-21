https://ria.ru/20230621/bayden-1879462845.html
Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом
Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом - РИА Новости, 21.06.2023
Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом
Сын американского президента Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чем было... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:19
2023-06-21T00:19
2023-06-21T00:57
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чем было известно ФБР, однако ему до сих пор не предъявили обвинений и никогда не предъявят, считает бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон."Если бы система (правосудия) была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался", - заявил он в своем выпуске в Twitter.Карлсон отметил, что на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США, однако в последние годы американский минюст "начал отправлять людей за решетку" по причине отсутствия регистрации."В частном порядке все в Вашингтоне смеялись, зная, что это было абсурдом. В действительности иностранные силы никогда не были более могущественными в Вашингтоне", - сказал он.В частности, Карлсон считает, что с точки зрения американской администрации запросы правительства украинского правительства "куда важнее потребностей американских избирателей".Экс-ведущий Fox News добавил, что сын американского президента годами "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру" и ФБР было известно об этом, спецслужбы до сих пор не предъявили Хантеру Байдену обвинений. "И никогда не предъявят", - резюмировал американский журналист.
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сша, вашингтон (штат), такер карлсон, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, в мире
США, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, Хантер Байден, Федеральное бюро расследований США, В мире
Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена иноагентом
Экс-ведущий Карлсон назвал сына Байдена иноагентом, продававшим доступ к отцу с ведома ФБР
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чем было известно ФБР, однако ему до сих пор не предъявили обвинений и никогда не предъявят, считает бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
«
"Если бы система (правосудия) была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался", - заявил он в своем выпуске в Twitter.
Карлсон отметил, что на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США
, однако в последние годы американский минюст "начал отправлять людей за решетку" по причине отсутствия регистрации.
"В частном порядке все в Вашингтоне
смеялись, зная, что это было абсурдом. В действительности иностранные силы никогда не были более могущественными в Вашингтоне", - сказал он.
В частности, Карлсон считает, что с точки зрения американской администрации запросы правительства украинского правительства "куда важнее потребностей американских избирателей".
Экс-ведущий Fox News добавил, что сын американского президента годами "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру" и ФБР было известно об этом, спецслужбы до сих пор не предъявили Хантеру Байдену обвинений. "И никогда не предъявят", - резюмировал американский журналист.
Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном