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Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном - РИА Новости, 21.06.2023
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00:02 21.06.2023 (обновлено: 00:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bayden-1879461503.html
Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном
Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном - РИА Новости, 21.06.2023
Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном
Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признал себя виновным в налоговых нарушениях. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:02
2023-06-21T00:03
сша
джо байден
хантер байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признал себя виновным в налоговых нарушениях. "Я очень горжусь моим сыном", - ответил Байден на выкрики журналистов, просивших прокомментировать сделку со следствием. Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. CNN утверждает, что прокуратура будет просить условный срок для президентского сына, но последнее слово остается за судом.
https://ria.ru/20230620/bayden-1879267612.html
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сша, джо байден, хантер байден, в мире
США, Джо Байден, Хантер Байден, В мире
Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном

Байден заявил, что очень гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном Хантером

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признал себя виновным в налоговых нарушениях.
"Я очень горжусь моим сыном", - ответил Байден на выкрики журналистов, просивших прокомментировать сделку со следствием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Байден внезапно решил отправиться в прошлое
Вчера, 06:04
Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. CNN утверждает, что прокуратура будет просить условный срок для президентского сына, но последнее слово остается за судом.
 
СШАДжо БайденХантер БайденВ мире
 
 
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