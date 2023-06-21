https://ria.ru/20230621/bayden-1879461503.html

Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном

Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном - РИА Новости, 21.06.2023

Байден заявил, что гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном

Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признал себя виновным в налоговых нарушениях. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:02

2023-06-21T00:02

2023-06-21T00:03

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очень гордится сыном Хантером, который признал себя виновным в налоговых нарушениях. "Я очень горжусь моим сыном", - ответил Байден на выкрики журналистов, просивших прокомментировать сделку со следствием. Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. CNN утверждает, что прокуратура будет просить условный срок для президентского сына, но последнее слово остается за судом.

https://ria.ru/20230620/bayden-1879267612.html

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