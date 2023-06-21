https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879675843.html

Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа

Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа - РИА Новости, 21.06.2023

Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа

Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил в среду... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:41

2023-06-21T20:41

2023-06-21T20:41

в мире

сша

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879493655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e40f23588c0666eee380c14a77951a71.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил в среду представитель береговой охраны США. "Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются", - сказал он журналистам. Другой представитель группы спасателей, ведущих поиски батискафа, добавил, что при поисковых работах используются несколько сенсоров для фиксации звуков и их последующего анализа. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html

https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа