https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879675843.html
Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа
Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа
Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил в среду... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:41
2023-06-21T20:41
2023-06-21T20:41
в мире
сша
франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил в среду представитель береговой охраны США. "Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются", - сказал он журналистам. Другой представитель группы спасателей, ведущих поиски батискафа, добавил, что при поисковых работах используются несколько сенсоров для фиксации звуков и их последующего анализа. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html
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в мире, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа
Береговая охрана США не знает природу шумов в районе поиска батискафа в Атлантике
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил в среду представитель береговой охраны США.
«
"Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются", - сказал он журналистам.
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним
Другой представитель группы спасателей, ведущих поиски батискафа, добавил, что при поисковых работах используются несколько сенсоров для фиксации звуков и их последующего анализа.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый