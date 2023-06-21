https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879673661.html

Береговая охрана США проверяет район Атлантики, где фиксировали шумы

Береговая охрана США проверяет район Атлантики, где фиксировали шумы - РИА Новости, 21.06.2023

Береговая охрана США проверяет район Атлантики, где фиксировали шумы

Подводные аппараты прочесывают район Атлантики, где при поисках туристического батискафа были зафиксированы шумы неизвестной природы, но результат пока... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:18

2023-06-21T20:18

2023-06-21T20:42

сша

в мире

коннектикут

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Подводные аппараты прочесывают район Атлантики, где при поисках туристического батискафа были зафиксированы шумы неизвестной природы, но результат пока негативный, сообщил журналистам представитель береговой охраны США."Хотя поиски с применением дистанционных подводных аппаратов дали негативный результат, они продолжаются", - сказал он.Подводные шумы засек накануне канадский противолодочный самолет P-3, и, по словам офицера, они продолжают фиксироваться в среду.Он подчеркнул, что операция "на 100%" остается в статусе "поисково-спасательной" и ведется на акватории площадью в два американских штата Коннектикут и на глубинах до 2,5 мили.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг.Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879668253.html

https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html

сша

коннектикут

франция

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сша, в мире, коннектикут, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа