https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879668253.html

Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"

Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан" - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"

Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:32

2023-06-21T19:32

2023-06-21T20:53

франция

в мире

атлантический океан

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью телеканалу Sky News.По его мнению, инцидент произошел не на дне океана. Связь с батискафом потеряли примерно через час и сорок пять минут после погружения аппарата в воду, но, как отметил эксперт, чтобы доплыть до дна, требуется два часа."Если их там не было (на месте крушения. — Прим. ред.), это значит, что что-то должно было произойти в средних слоях воды, что привело к потере электричества или радиосвязи", — приводит телеканал слова Галло.Эксперт считает, что взрыв мог быть "ужасающим". Если этот сценарий верен, то батискаф должен находиться близко к тому месту, откуда он в последний раз отправлял сигнал на поверхность. Часть обломков могла всплыть на поверхность, часть — погрузиться на дно, добавил Галло.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.В батискафе есть запас воздуха на четверо суток. Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879628412.html

https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

франция

атлантический океан

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, атлантический океан, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа