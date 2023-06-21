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Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан" - РИА Новости, 21.06.2023
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19:32 21.06.2023 (обновлено: 20:53 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879668253.html
Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"
Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан" - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"
Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:32
2023-06-21T20:53
франция
в мире
атлантический океан
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью телеканалу Sky News.По его мнению, инцидент произошел не на дне океана. Связь с батискафом потеряли примерно через час и сорок пять минут после погружения аппарата в воду, но, как отметил эксперт, чтобы доплыть до дна, требуется два часа."Если их там не было (на месте крушения. — Прим. ред.), это значит, что что-то должно было произойти в средних слоях воды, что привело к потере электричества или радиосвязи", — приводит телеканал слова Галло.Эксперт считает, что взрыв мог быть "ужасающим". Если этот сценарий верен, то батискаф должен находиться близко к тому месту, откуда он в последний раз отправлял сигнал на поверхность. Часть обломков могла всплыть на поверхность, часть — погрузиться на дно, добавил Галло.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.В батискафе есть запас воздуха на четверо суток. Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879628412.html
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франция
атлантический океан
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франция, в мире, атлантический океан, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Франция, В мире, Атлантический океан, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"

Sky News: эксперт считает, что пропавший батискаф мог взорваться в средних слоях океана

© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью телеканалу Sky News.
По его мнению, инцидент произошел не на дне океана. Связь с батискафом потеряли примерно через час и сорок пять минут после погружения аппарата в воду, но, как отметил эксперт, чтобы доплыть до дна, требуется два часа.
«
"Если их там не было (на месте крушения. — Прим. ред.), это значит, что что-то должно было произойти в средних слоях воды, что привело к потере электричества или радиосвязи", — приводит телеканал слова Галло.
Эксперт считает, что взрыв мог быть "ужасающим". Если этот сценарий верен, то батискаф должен находиться близко к тому месту, откуда он в последний раз отправлял сигнал на поверхность. Часть обломков могла всплыть на поверхность, часть — погрузиться на дно, добавил Галло.
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В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
В батискафе есть запас воздуха на четверо суток. Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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