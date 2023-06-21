Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"
Sky News: эксперт считает, что пропавший батискаф мог взорваться в средних слоях океана
© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной исчезновения батискафа "Титан" в Атлантическом океане может быть взрыв, произошедший в средних слоях воды, заявил эксперт Дэвид Галло в интервью телеканалу Sky News.
По его мнению, инцидент произошел не на дне океана. Связь с батискафом потеряли примерно через час и сорок пять минут после погружения аппарата в воду, но, как отметил эксперт, чтобы доплыть до дна, требуется два часа.
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"Если их там не было (на месте крушения. — Прим. ред.), это значит, что что-то должно было произойти в средних слоях воды, что привело к потере электричества или радиосвязи", — приводит телеканал слова Галло.
Эксперт считает, что взрыв мог быть "ужасающим". Если этот сценарий верен, то батискаф должен находиться близко к тому месту, откуда он в последний раз отправлял сигнал на поверхность. Часть обломков могла всплыть на поверхность, часть — погрузиться на дно, добавил Галло.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье.
В батискафе есть запас воздуха на четверо суток. Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.