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К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна - РИА Новости, 21.06.2023
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16:32 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879611657.html
К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна
К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна - РИА Новости, 21.06.2023
К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна
Три специально оснащённых судна приплыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" для поисково-спасательных работ, сообщает подразделение... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:32
2023-06-21T16:32
в мире
сша
атлантический океан
франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Три специально оснащённых судна приплыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" для поисково-спасательных работ, сообщает подразделение Береговой охраны США на своей странице в Twitter. "Три судна прибыли на место происшествия в среду утром. (Судно - ред.) "Джон Кэбот" оснащено гидролокатором бокового обзора и ведет поиск вместе с (судами - ред.) "Сканди Винланд" и "Атлантик Мерлин", - говорится на странице Береговой охраны. Ранее в ведомстве заявили, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879610657.html
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сша
атлантический океан
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в мире, сша, атлантический океан, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Атлантический океан, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна

К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три специально оснащенных судна

© AP Photo / Steven SenneКатер береговой охраны США в Бостоне
Катер береговой охраны США в Бостоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Steven Senne
Катер береговой охраны США в Бостоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Три специально оснащённых судна приплыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" для поисково-спасательных работ, сообщает подразделение Береговой охраны США на своей странице в Twitter.
"Три судна прибыли на место происшествия в среду утром. (Судно - ред.) "Джон Кэбот" оснащено гидролокатором бокового обзора и ведет поиск вместе с (судами - ред.) "Сканди Винланд" и "Атлантик Мерлин", - говорится на странице Береговой охраны.
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов
Вчера, 16:28
Ранее в ведомстве заявили, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника".
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Режиссер Джеймс Кэмерон - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый
Вчера, 15:32
 
В миреСШААтлантический океанФранцияПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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