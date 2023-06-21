https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879611657.html

К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна

К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна - РИА Новости, 21.06.2023

К месту поиска пропавшего в Атлантике батискафа прибыли три спецсудна

Три специально оснащённых судна приплыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" для поисково-спасательных работ, сообщает подразделение... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:32

2023-06-21T16:32

2023-06-21T16:32

в мире

сша

атлантический океан

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Три специально оснащённых судна приплыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" для поисково-спасательных работ, сообщает подразделение Береговой охраны США на своей странице в Twitter. "Три судна прибыли на место происшествия в среду утром. (Судно - ред.) "Джон Кэбот" оснащено гидролокатором бокового обзора и ведет поиск вместе с (судами - ред.) "Сканди Винланд" и "Атлантик Мерлин", - говорится на странице Береговой охраны. Ранее в ведомстве заявили, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879610657.html

https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

сша

атлантический океан

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, атлантический океан, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа