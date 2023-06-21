https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879610657.html

Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов

Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов - РИА Новости, 21.06.2023

Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов

Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:28

2023-06-21T16:28

2023-06-21T17:44

в мире

пакистан

лондон

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится британский миллиардер, а также один из самых богатых людей Пакистана. В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На судне находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Среди пяти членов экипажа — британский предприниматель, председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. О его точном состоянии практически нет достоверных данных, при этом британские СМИ, в частности онлайн-издание Pledge Times, называют его миллиардером. Другой состоятельный человек на борту пропавшего батискафа — бизнесмен Шахзада Давуд. Он занимает пост вице-президента одной из крупнейших пакистанских компаний по производству удобрений Engro Corporation и является членом правления базирующейся в Кремниевой долине НКО в сфере исследования космоса — SETI Institute. По некоторым данным, в том числе по информации индийского интернет-издания Latestbollyholly, его состояние может достигать восьми миллиардов долларов. На борту подводного аппарата вместе с ним находится и его сын. О 19-летнем сыне бизнесмена мало что известно, кроме того, что он обучается в университете в Лондоне. Помимо Хардинга, а также отца и сына Давуд, на борту находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Поиски батискафа продолжаются. Запаса воздуха там должно хватить на 96 часов, он может закончиться в четверг.

https://ria.ru/20230621/titanik-1879599776.html

https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан, лондон, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа