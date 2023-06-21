Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов
Общее состояние пассажиров пропавшего батискафа может превышать десять миллиардов долларов
© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится британский миллиардер, а также один из самых богатых людей Пакистана.
В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На судне находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Среди пяти членов экипажа — британский предприниматель, председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. О его точном состоянии практически нет достоверных данных, при этом британские СМИ, в частности онлайн-издание Pledge Times, называют его миллиардером.
Другой состоятельный человек на борту пропавшего батискафа — бизнесмен Шахзада Давуд. Он занимает пост вице-президента одной из крупнейших пакистанских компаний по производству удобрений Engro Corporation и является членом правления базирующейся в Кремниевой долине НКО в сфере исследования космоса — SETI Institute. По некоторым данным, в том числе по информации индийского интернет-издания Latestbollyholly, его состояние может достигать восьми миллиардов долларов. На борту подводного аппарата вместе с ним находится и его сын. О 19-летнем сыне бизнесмена мало что известно, кроме того, что он обучается в университете в Лондоне.
Помимо Хардинга, а также отца и сына Давуд, на борту находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
Поиски батискафа продолжаются. Запаса воздуха там должно хватить на 96 часов, он может закончиться в четверг.