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Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов - РИА Новости, 21.06.2023
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16:28 21.06.2023 (обновлено: 17:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879610657.html
Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов
Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов - РИА Новости, 21.06.2023
Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов
Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:28
2023-06-21T17:44
в мире
пакистан
лондон
франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится британский миллиардер, а также один из самых богатых людей Пакистана. В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На судне находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Среди пяти членов экипажа — британский предприниматель, председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. О его точном состоянии практически нет достоверных данных, при этом британские СМИ, в частности онлайн-издание Pledge Times, называют его миллиардером. Другой состоятельный человек на борту пропавшего батискафа — бизнесмен Шахзада Давуд. Он занимает пост вице-президента одной из крупнейших пакистанских компаний по производству удобрений Engro Corporation и является членом правления базирующейся в Кремниевой долине НКО в сфере исследования космоса — SETI Institute. По некоторым данным, в том числе по информации индийского интернет-издания Latestbollyholly, его состояние может достигать восьми миллиардов долларов. На борту подводного аппарата вместе с ним находится и его сын. О 19-летнем сыне бизнесмена мало что известно, кроме того, что он обучается в университете в Лондоне. Помимо Хардинга, а также отца и сына Давуд, на борту находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Поиски батискафа продолжаются. Запаса воздуха там должно хватить на 96 часов, он может закончиться в четверг.
https://ria.ru/20230621/titanik-1879599776.html
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в мире, пакистан, лондон, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Пакистан, Лондон, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Состояние экипажа пропавшего батискафа оценили в десять миллиардов долларов

Общее состояние пассажиров пропавшего батискафа может превышать десять миллиардов долларов

© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Состояние экипажа пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" батискафа может превышать десять миллиардов долларов, на его борту среди прочих находится британский миллиардер, а также один из самых богатых людей Пакистана.
В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На судне находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Дайвер - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском
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Среди пяти членов экипажа — британский предприниматель, председатель правления компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. О его точном состоянии практически нет достоверных данных, при этом британские СМИ, в частности онлайн-издание Pledge Times, называют его миллиардером.
Другой состоятельный человек на борту пропавшего батискафа — бизнесмен Шахзада Давуд. Он занимает пост вице-президента одной из крупнейших пакистанских компаний по производству удобрений Engro Corporation и является членом правления базирующейся в Кремниевой долине НКО в сфере исследования космоса — SETI Institute. По некоторым данным, в том числе по информации индийского интернет-издания Latestbollyholly, его состояние может достигать восьми миллиардов долларов. На борту подводного аппарата вместе с ним находится и его сын. О 19-летнем сыне бизнесмена мало что известно, кроме того, что он обучается в университете в Лондоне.
Помимо Хардинга, а также отца и сына Давуд, на борту находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
Поиски батискафа продолжаются. Запаса воздуха там должно хватить на 96 часов, он может закончиться в четверг.
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В миреПакистанЛондонФранцияПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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