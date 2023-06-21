https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879584385.html

Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере

Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере - РИА Новости, 21.06.2023

Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере

Находящийся на борту пропавшего батискафа "Титан" Поль-Анри Наржеоле - опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Находящийся на борту пропавшего батискафа "Титан" Поль-Анри Наржеоле - опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, близкий друг французского дайвера. "Там опытный мой друг - Поль-Анри Наржеоле, мы знаем друг друга лет 30, наверное. Кто-то говорит, что там "зацеп". Этот пилот зацепиться ни за что не мог. У него на "Титаник" порядка 35 погружений. Это опытный пилот, и он таких глупостей сделать не мог", - сказал Сагалевич. Он отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарата "Наутиле", который способен погружаться на глубину 6 тысяч метров. Обломки "Титаника" находятся на глубине около 3,8 тысяч метров. Сагалевич считает, что на батискафе "Титан" произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.

https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире