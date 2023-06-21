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Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере - РИА Новости, 21.06.2023
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15:20 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879584385.html
Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере
Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере - РИА Новости, 21.06.2023
Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере
Находящийся на борту пропавшего батискафа "Титан" Поль-Анри Наржеоле - опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T15:20
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Находящийся на борту пропавшего батискафа "Титан" Поль-Анри Наржеоле - опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, близкий друг французского дайвера. "Там опытный мой друг - Поль-Анри Наржеоле, мы знаем друг друга лет 30, наверное. Кто-то говорит, что там "зацеп". Этот пилот зацепиться ни за что не мог. У него на "Титаник" порядка 35 погружений. Это опытный пилот, и он таких глупостей сделать не мог", - сказал Сагалевич. Он отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарата "Наутиле", который способен погружаться на глубину 6 тысяч метров. Обломки "Титаника" находятся на глубине около 3,8 тысяч метров. Сагалевич считает, что на батискафе "Титан" произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.
https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире
Друг пилота батискафа, пропавшего у "Титаника", рассказал о дайвере

Океанолог Сагалевич: пилот батискафа, пропавшего у "Титаника" не мог зацепиться за обломки

© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана
© Public domain/NOAA/IFE/URI
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Находящийся на борту пропавшего батискафа "Титан" Поль-Анри Наржеоле - опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, близкий друг французского дайвера.
"Там опытный мой друг - Поль-Анри Наржеоле, мы знаем друг друга лет 30, наверное. Кто-то говорит, что там "зацеп". Этот пилот зацепиться ни за что не мог. У него на "Титаник" порядка 35 погружений. Это опытный пилот, и он таких глупостей сделать не мог", - сказал Сагалевич.
Он отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарата "Наутиле", который способен погружаться на глубину 6 тысяч метров. Обломки "Титаника" находятся на глубине около 3,8 тысяч метров.
Сагалевич считает, что на батискафе "Титан" произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата.
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе
Вчера, 09:43
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.
Батискаф OceanGate Titan
Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
Вчера, 08:00
 
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаВ мире
 
 
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