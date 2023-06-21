https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879482831.html
Российские адмиралы рассказали, как можно достать пропавший батискаф
Российские адмиралы рассказали, как можно достать пропавший батискаф - РИА Новости, 21.06.2023
Российские адмиралы рассказали, как можно достать пропавший батискаф
Поднять пропавший батискаф, который мог застрять в обломках "Титаника", с глубины в 3,8 километра возможно, если удастся его найти и "забуксировать", заявили... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:54
2023-06-21T08:54
2023-06-21T08:55
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
титаник (судно)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Поднять пропавший батискаф, который мог застрять в обломках "Титаника", с глубины в 3,8 километра возможно, если удастся его найти и "забуксировать", заявили РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов и бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что батискаф мог застрять в обломках "Титаника". Также он выдвинул версию о неисправности в системе воздушного вытеснения балласта. "Достать возможно, технологии есть. Это сложное дело, но возможно - даже с такой глубины. Если есть этот батискаф, есть и другие - спасательные, другого предназначения, которые можно использовать. Если их найдут, то я убежден, что возможности поднять есть", - сказал Попов. Адмирал Владимир Валуев также считает, что поднять батискаф с глубины в 3,8 километра возможно. "Есть глубоководные аппараты, главное - разыскать его, а дальше уже - дело техники… Перегрузить (из одного батискафа в другой - ред.) на такой глубине практически невозможно, такой технологии еще ни у кого нет. Только как-нибудь отцепить, забуксировать и поднять", - добавил Валуев. Адмирал привел в пример успешную спасательную операцию в августе 2005 года на Камчатке. Тогда ЧП произошло на подводном аппарате для поисково-спасательных работ АС-28. Батискаф, на котором находились семь человек, не смог подняться на поверхность в бухте Березовой примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. На глубине 190 метров аппарат запутался в рыболовных сетях и тросах береговой инфраструктуры Тихоокеанского флота. После безуспешных попыток отбуксировать батискаф на глубину, где можно использовать водолазов, на место прибыло российское спасательное судно "КИЛ-27", на борту которого находились британские спасатели с глубоководным аппаратом-роботом "Скорпион-45". Они установили видеосвязь с экипажем и смогли в течение восьми часов освободить российский батискаф. Самочувствие всех членов спасенного экипажа было нормальное, они самостоятельно вышли из аппарата.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879464117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, титаник (судно)
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Титаник (судно)
Российские адмиралы рассказали, как можно достать пропавший батискаф
Адмиралы Попов и Валуев: достать батискаф "Титан" возможно, взяв его на буксир
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Поднять пропавший батискаф, который мог застрять в обломках "Титаника", с глубины в 3,8 километра возможно, если удастся его найти и "забуксировать", заявили РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов и бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев
предположил, что батискаф мог застрять в обломках "Титаника". Также он выдвинул версию о неисправности в системе воздушного вытеснения балласта.
"Достать возможно, технологии есть. Это сложное дело, но возможно - даже с такой глубины. Если есть этот батискаф, есть и другие - спасательные, другого предназначения, которые можно использовать. Если их найдут, то я убежден, что возможности поднять есть", - сказал Попов.
Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
Адмирал Владимир Валуев также считает, что поднять батискаф с глубины в 3,8 километра возможно. "Есть глубоководные аппараты, главное - разыскать его, а дальше уже - дело техники… Перегрузить (из одного батискафа в другой - ред.) на такой глубине практически невозможно, такой технологии еще ни у кого нет. Только как-нибудь отцепить, забуксировать и поднять", - добавил Валуев.
Адмирал привел в пример успешную спасательную операцию в августе 2005 года на Камчатке
. Тогда ЧП произошло на подводном аппарате для поисково-спасательных работ АС-28. Батискаф, на котором находились семь человек, не смог подняться на поверхность в бухте Березовой примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского
. На глубине 190 метров аппарат запутался в рыболовных сетях и тросах береговой инфраструктуры Тихоокеанского флота.
После безуспешных попыток отбуксировать батискаф на глубину, где можно использовать водолазов, на место прибыло российское спасательное судно "КИЛ-27", на борту которого находились британские спасатели с глубоководным аппаратом-роботом "Скорпион-45". Они установили видеосвязь с экипажем и смогли в течение восьми часов освободить российский батискаф. Самочувствие всех членов спасенного экипажа было нормальное, они самостоятельно вышли из аппарата.
Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе