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Адмирал объяснил, на сколько хватит кислорода в "Титане" при экономии - РИА Новости, 21.06.2023
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06:36 21.06.2023 (обновлено: 06:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879476199.html
Адмирал объяснил, на сколько хватит кислорода в "Титане" при экономии
Адмирал объяснил, на сколько хватит кислорода в "Титане" при экономии - РИА Новости, 21.06.2023
Адмирал объяснил, на сколько хватит кислорода в "Титане" при экономии
Экипаж пропавшего с радаров батискафа у места гибели "Титаника" может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:36
2023-06-21T06:44
франция
владимир валуев (адмирал)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экипаж пропавшего с радаров батискафа у места гибели "Титаника" может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород, рассказал РИА Новости командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). "Где 96 часов, как говорится, объявляется режим экономии, тогда можно и 150 часов продержаться. Ситуация сложная, как повезет", - сказал Валуев. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
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франция, владимир валуев (адмирал)
Франция, Владимир Валуев (адмирал)
Адмирал объяснил, на сколько хватит кислорода в "Титане" при экономии

Адмирал Валуев: экспедиция у "Титаника" продержится до 150 часов при экономии кислорода

© Фото из личного архива Владимира ВалуеваАдмирал Владимир Валуев
Адмирал Владимир Валуев
© Фото из личного архива Владимира Валуева
Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экипаж пропавшего с радаров батискафа у места гибели "Титаника" может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород, рассказал РИА Новости командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
"Где 96 часов, как говорится, объявляется режим экономии, тогда можно и 150 часов продержаться. Ситуация сложная, как повезет", - сказал Валуев.
Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
Кадр из фильма Титаник
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