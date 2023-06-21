https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879464117.html
Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе
Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе - РИА Новости, 21.06.2023
Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе
Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" "демонстрировал признаки циклической усталости", пишет NBC со ссылкой на интервью основателя... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:55
2023-06-21T00:55
2023-06-21T07:31
в мире
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
атлантический океан
сша
титаник (судно)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" "демонстрировал признаки циклической усталости", пишет NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.Раш в интервью изданию Geekwire от января 2020 года сообщал, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к "Титанику", "демонстрировал признаки циклической усталости", из-за чего максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. Обломки "Титаника", как отмечает NBC, покоятся на глубине 3 800 метров.Кроме того, в презентации от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории OceanGate указывала, что максимальная глубина погружения аппарата составляет те же три тысячи метров. Тогда же Раш заявлял о новом этапе поиска финансирования для компании, которое, по его словам, должно было пойти на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже, чем "Титан".При этом в 2021 году OceanGate объявила о проведении экскурсии к "Титанику", которую провели именно на "Титане", пишет NBC. Кроме того, на сайте компании на данный момент указано, что пропавший батискаф предназначен для экскурсий на глубину в четыре тысячи метров.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.
https://ria.ru/20230620/titanik-1879445422.html
https://ria.ru/20230620/titanik-1879437399.html
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в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, атлантический океан, сша, титаник (судно)
В мире, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Атлантический океан, США, Титаник (судно)
Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе
NBC: у пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" нашли признаки циклической усталости
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" "демонстрировал признаки циклической усталости", пишет NBC
со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.
Раш в интервью
изданию Geekwire от января 2020 года сообщал, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к "Титанику", "демонстрировал признаки циклической усталости", из-за чего максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. Обломки "Титаника", как отмечает NBC, покоятся на глубине 3 800 метров.
Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов
Кроме того, в презентации от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории OceanGate указывала, что максимальная глубина погружения аппарата составляет те же три тысячи метров. Тогда же Раш заявлял о новом этапе поиска финансирования для компании, которое, по его словам, должно было пойти на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже, чем "Титан".
При этом в 2021 году OceanGate объявила о проведении экскурсии к "Титанику", которую провели именно на "Титане", пишет NBC. Кроме того, на сайте компании на данный момент указано, что пропавший батискаф предназначен для экскурсий на глубину в четыре тысячи метров.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.
Ученый: подводные течения могут сместить пропавший батискаф