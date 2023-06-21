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В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран - РИА Новости, 21.06.2023
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09:45 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/banki-1879488205.html
В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран
В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран - РИА Новости, 21.06.2023
В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран
Сенаторы предлагают правительству РФ при участии Центробанка создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:45
2023-06-21T09:45
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сенаторы предлагают правительству РФ при участии Центробанка создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в России, следует из проекта постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Председатель Банка России выступит в Совете Федерации в среду. "Принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов", - говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "повышении доступности финансирования для технологичных организаций, в том числе содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики".
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран

В Совфеде предложили помогать банкам из дружественных стран открывать филиалы в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сенаторы предлагают правительству РФ при участии Центробанка создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в России, следует из проекта постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Председатель Банка России выступит в Совете Федерации в среду.
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"Принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов", - говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Также кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "повышении доступности финансирования для технологичных организаций, в том числе содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики".
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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