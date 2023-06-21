https://ria.ru/20230621/banki-1879488205.html

В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран

В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран - РИА Новости, 21.06.2023

В Совфеде предложили сотрудничать с банками из дружественных стран

Сенаторы предлагают правительству РФ при участии Центробанка создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:45

2023-06-21T09:45

2023-06-21T09:45

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сенаторы предлагают правительству РФ при участии Центробанка создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в России, следует из проекта постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Председатель Банка России выступит в Совете Федерации в среду. "Принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов", - говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "повышении доступности финансирования для технологичных организаций, в том числе содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики".

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878677864.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина