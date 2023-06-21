Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
03:31 21.06.2023 (обновлено: 05:14 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль
Крупнейшие российские банки по итогам текущего года получат рекордную прибыль по ряду причин, в том числе потому, что все деньги остались в стране, их нельзя... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:31
2023-06-21T05:14
пмэф-2023
альфа-банк
втб
промсвязьбанк
олег сысуев
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшие российские банки по итогам текущего года получат рекордную прибыль по ряду причин, в том числе потому, что все деньги остались в стране, их нельзя вывести за рубеж, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев."Потому что деньги остались в России. Банки - производители денег, скажем так, не могут вывести их, за рубежом они никому не нужны. Это во-первых. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты. И поэтому банки оставляют средства здесь в рублях, и все сидят думают, куда их инвестировать", - ответил он на вопрос, с чем связаны ожидания ряда крупнейших игроков получить рекордную прибыль по итогам года. Сам Альфа-банк также ожидает чистой прибыли в 2023 году, какой не было в предыдущие периоды, добавил Сысуев.Ранее некоторые крупнейшие банки заявили, что их прибыль по итогам года может оказаться максимальной за всю историю. Так, ВТБ рассчитывает получить порядка 400 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — около 100 миллиардов рублей. Директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в мае говорил, что банк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня. Ряд аналитиков прогнозируют "Сберу" рекордные результаты.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230620/import-1879263322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альфа-банк, втб, промсвязьбанк, олег сысуев, россия, экономика
ПМЭФ-2023, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Олег Сысуев, Россия, Экономика
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль

Эксперт Сысуев: банки получат рекордную прибыль, так как все деньги остались в стране

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшие российские банки по итогам текущего года получат рекордную прибыль по ряду причин, в том числе потому, что все деньги остались в стране, их нельзя вывести за рубеж, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
«
"Потому что деньги остались в России. Банки - производители денег, скажем так, не могут вывести их, за рубежом они никому не нужны. Это во-первых. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты. И поэтому банки оставляют средства здесь в рублях, и все сидят думают, куда их инвестировать", - ответил он на вопрос, с чем связаны ожидания ряда крупнейших игроков получить рекордную прибыль по итогам года.
Сам Альфа-банк также ожидает чистой прибыли в 2023 году, какой не было в предыдущие периоды, добавил Сысуев.
Ранее некоторые крупнейшие банки заявили, что их прибыль по итогам года может оказаться максимальной за всю историю. Так, ВТБ рассчитывает получить порядка 400 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — около 100 миллиардов рублей. Директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в мае говорил, что банк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня. Ряд аналитиков прогнозируют "Сберу" рекордные результаты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня
Вчера, 03:57
 
ПМЭФ-2023Альфа-банкВТБПромсвязьбанкОлег СысуевРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала