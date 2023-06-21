https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html

Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль

Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль

Крупнейшие российские банки по итогам текущего года получат рекордную прибыль по ряду причин, в том числе потому, что все деньги остались в стране, их нельзя... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T03:31

2023-06-21T03:31

2023-06-21T05:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшие российские банки по итогам текущего года получат рекордную прибыль по ряду причин, в том числе потому, что все деньги остались в стране, их нельзя вывести за рубеж, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев."Потому что деньги остались в России. Банки - производители денег, скажем так, не могут вывести их, за рубежом они никому не нужны. Это во-первых. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты. И поэтому банки оставляют средства здесь в рублях, и все сидят думают, куда их инвестировать", - ответил он на вопрос, с чем связаны ожидания ряда крупнейших игроков получить рекордную прибыль по итогам года. Сам Альфа-банк также ожидает чистой прибыли в 2023 году, какой не было в предыдущие периоды, добавил Сысуев.Ранее некоторые крупнейшие банки заявили, что их прибыль по итогам года может оказаться максимальной за всю историю. Так, ВТБ рассчитывает получить порядка 400 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — около 100 миллиардов рублей. Директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в мае говорил, что банк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня. Ряд аналитиков прогнозируют "Сберу" рекордные результаты.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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альфа-банк, втб, промсвязьбанк, олег сысуев, россия, экономика