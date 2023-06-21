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МИД России объявил о новых санкциях против Австралии - РИА Новости, 21.06.2023
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18:30 21.06.2023 (обновлено: 21:30 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии - РИА Новости, 21.06.2023
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:30
2023-06-21T21:30
россия
австралия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
энтони альбанезе
южная австралия
в мире
москва
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД.&quot;Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов&quot;, — говорится в публикации.В этот перечень вошли:Министерство назвало это ответом на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии. Работу по актуализации "стоп-листа" продолжат на фоне враждебного курса Канберры.На прошлой неделе австралийский премьер Энтони Альбанезе объявил о принятии закона, который предполагает расторжение аренды участка для недостроенного нового посольства России в столице страны рядом с парламентом. Он сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями на Украине.Российское диппредставительство назвало это шагом к разрушению отношений с Москвой. Посла Австралии Грейма Михана вызвали в МИД, где ему выразили протест и предупредили об ответных мерах.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854041400.html
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россия, австралия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, энтони альбанезе, южная австралия, в мире, москва
Россия, Австралия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, Энтони Альбанезе, Южная Австралия, В мире, Москва
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии

МИД: Россия закрыла въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Канберры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД.
«

"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов", — говорится в публикации.

В этот перечень вошли:
  • заместитель премьера правительства штата Виктория Джасинта Аллан;
  • член совета директоров военно-промышленного предприятия "Талес Аустрэлиа" Алан Болл и другие сотрудники;
  • менеджер полетных операций компании SYPAQ Люк Аспиналл;
  • некоторые члены правления совета Южной Австралии по проведению Дня Австралии;
  • журналисты газеты "Аустрэлиан".
Министерство назвало это ответом на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии. Работу по актуализации "стоп-листа" продолжат на фоне враждебного курса Канберры.
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На прошлой неделе австралийский премьер Энтони Альбанезе объявил о принятии закона, который предполагает расторжение аренды участка для недостроенного нового посольства России в столице страны рядом с парламентом. Он сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями на Украине.
Российское диппредставительство назвало это шагом к разрушению отношений с Москвой. Посла Австралии Грейма Михана вызвали в МИД, где ему выразили протест и предупредили об ответных мерах.
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