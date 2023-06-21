МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
МИД: Россия закрыла въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Канберры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания МИД. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД.
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"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов", — говорится в публикации.
В этот перечень вошли:
- заместитель премьера правительства штата Виктория Джасинта Аллан;
- член совета директоров военно-промышленного предприятия "Талес Аустрэлиа" Алан Болл и другие сотрудники;
- менеджер полетных операций компании SYPAQ Люк Аспиналл;
- некоторые члены правления совета Южной Австралии по проведению Дня Австралии;
- журналисты газеты "Аустрэлиан".
Министерство назвало это ответом на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии. Работу по актуализации "стоп-листа" продолжат на фоне враждебного курса Канберры.
На прошлой неделе австралийский премьер Энтони Альбанезе объявил о принятии закона, который предполагает расторжение аренды участка для недостроенного нового посольства России в столице страны рядом с парламентом. Он сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями на Украине.
Российское диппредставительство назвало это шагом к разрушению отношений с Москвой. Посла Австралии Грейма Михана вызвали в МИД, где ему выразили протест и предупредили об ответных мерах.