https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html

МИД России объявил о новых санкциях против Австралии

МИД России объявил о новых санкциях против Австралии - РИА Новости, 21.06.2023

МИД России объявил о новых санкциях против Австралии

Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:30

2023-06-21T18:30

2023-06-21T21:30

россия

австралия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

энтони альбанезе

южная австралия

в мире

москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва запретила въезд для 48 австралийцев, формирующих антироссийскую повестку, сообщили на сайте МИД."Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов", — говорится в публикации.В этот перечень вошли:Министерство назвало это ответом на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии. Работу по актуализации "стоп-листа" продолжат на фоне враждебного курса Канберры.На прошлой неделе австралийский премьер Энтони Альбанезе объявил о принятии закона, который предполагает расторжение аренды участка для недостроенного нового посольства России в столице страны рядом с парламентом. Он сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями на Украине.Российское диппредставительство назвало это шагом к разрушению отношений с Москвой. Посла Австралии Грейма Михана вызвали в МИД, где ему выразили протест и предупредили об ответных мерах.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854041400.html

https://ria.ru/20230531/melburn-1875310516.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австралия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, энтони альбанезе, южная австралия, в мире, москва