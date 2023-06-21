https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879615136.html
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:43
2023-06-21T16:43
2023-06-21T16:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно."Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская... Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно", - сказал Путин, общаясь с одним из выпускников высшего учебного заведения.Президент согласился с его словами, что пехота всегда ждет помощи от летчиков. "Пехота всегда вас ждет. И, как правило, эти ожидания оправданы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Украина
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации
Путин о работе авиации на СВО: средства поражения хорошие, летчики работают безукоризненно