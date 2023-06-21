https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879615136.html

Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации

Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023

Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:43

2023-06-21T16:43

2023-06-21T16:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно."Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская... Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно", - сказал Путин, общаясь с одним из выпускников высшего учебного заведения.Президент согласился с его словами, что пехота всегда ждет помощи от летчиков. "Пехота всегда вас ждет. И, как правило, эти ожидания оправданы", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вооруженные силы рф, россия, безопасность, украина