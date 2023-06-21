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Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 21.06.2023 (обновлено: 16:52 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879615136.html
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:43
2023-06-21T16:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.&quot;Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская... Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно&quot;, - сказал Путин, общаясь с одним из выпускников высшего учебного заведения.Президент согласился с его словами, что пехота всегда ждет помощи от летчиков. "Пехота всегда вас ждет. И, как правило, эти ожидания оправданы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Украина
Путин оценил работу авиации в зоне спецоперации

Путин о работе авиации на СВО: средства поражения хорошие, летчики работают безукоризненно

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в СВО
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.
«

"Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская... Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно", - сказал Путин, общаясь с одним из выпускников высшего учебного заведения.

Президент согласился с его словами, что пехота всегда ждет помощи от летчиков. "Пехота всегда вас ждет. И, как правило, эти ожидания оправданы", - сказал глава государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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