https://ria.ru/20230621/ataka-1879680512.html

ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке

ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке - РИА Новости, 21.06.2023

ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:28

2023-06-21T21:28

2023-06-21T23:55

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке."Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.

https://ria.ru/20230621/bpla-1879527308.html

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в мире, киев, днепр (город), илья кива, министерство обороны украины, верховная рада украины