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ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке - РИА Новости, 21.06.2023
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21:28 21.06.2023 (обновлено: 23:55 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ataka-1879680512.html
ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке
ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке - РИА Новости, 21.06.2023
ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:28
2023-06-21T23:55
в мире
киев
днепр (город)
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верховная рада украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке."Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
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в мире, киев, днепр (город), илья кива, министерство обороны украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Днепр (город), Илья Кива, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины
ГУР Минобороны Украины подтвердило, что их штаб-квартира подверглась атаке

В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по их штаб-квартире в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в небе над Киевом
Дым в небе над Киевом - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в небе над Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке.
"Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".
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В миреКиевДнепр (город)Илья КиваМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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