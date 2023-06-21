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ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года - РИА Новости, 21.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:23 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/astra-1879480911.html
ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года
ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года - РИА Новости, 21.06.2023
ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года
ГК "Астра" рассчитывает на двукратный рост выручки по итогам 2023 года в сравнении с 6,5 миллиардами рублей в 2022 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:23
2023-06-21T08:23
пмэф-2023
экономика
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает на двукратный рост выручки по итогам 2023 года в сравнении с 6,5 миллиардами рублей в 2022 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев. "Мы аккуратно скажем, что вырастем более чем в два раза. У нас был такой прогноз: двукратный рост, пока мы ему соответствуем. Сейчас идет шестой месяц... пока растем в 2,2 раза, планируем вырасти в два раза", - сказал Сивцев, отвечая на вопрос, какой у компании прогноз по росту выручки в 2023 году. По его словам, рост отмечается как по операционной системе, так и по экосистемным продуктам. ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html
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экономика, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года

ГК "Астра" рассчитывает на рост выручки по итогам 2023 года до 12 миллиардов рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает на двукратный рост выручки по итогам 2023 года в сравнении с 6,5 миллиардами рублей в 2022 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев.
"Мы аккуратно скажем, что вырастем более чем в два раза. У нас был такой прогноз: двукратный рост, пока мы ему соответствуем. Сейчас идет шестой месяц... пока растем в 2,2 раза, планируем вырасти в два раза", - сказал Сивцев, отвечая на вопрос, какой у компании прогноз по росту выручки в 2023 году.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей
Вчера, 11:46
По его словам, рост отмечается как по операционной системе, так и по экосистемным продуктам.
ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях о развитии производства
Вчера, 11:12
 
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