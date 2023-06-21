https://ria.ru/20230621/astra-1879480911.html

ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года

ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года - РИА Новости, 21.06.2023

ГК "Астра" ожидает двукратного роста выручки по итогам 2023 года

ГК "Астра" рассчитывает на двукратный рост выручки по итогам 2023 года в сравнении с 6,5 миллиардами рублей в 2022 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:23

2023-06-21T08:23

2023-06-21T08:23

пмэф-2023

экономика

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает на двукратный рост выручки по итогам 2023 года в сравнении с 6,5 миллиардами рублей в 2022 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев. "Мы аккуратно скажем, что вырастем более чем в два раза. У нас был такой прогноз: двукратный рост, пока мы ему соответствуем. Сейчас идет шестой месяц... пока растем в 2,2 раза, планируем вырасти в два раза", - сказал Сивцев, отвечая на вопрос, какой у компании прогноз по росту выручки в 2023 году. По его словам, рост отмечается как по операционной системе, так и по экосистемным продуктам. ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html

https://ria.ru/20230620/efimov-1879294310.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, пмэф, пмэф 2023