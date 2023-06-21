https://ria.ru/20230621/astra-1879477107.html
"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов
"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов - РИА Новости, 21.06.2023
"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов
ГК "Астра" рассчитывает, что к 2026-2027 годам доля экспорта в обороте компании будет составлять 30%, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:04
2023-06-21T07:04
2023-06-21T07:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает, что к 2026-2027 годам доля экспорта в обороте компании будет составлять 30%, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев. Отвечая на вопрос о том, какая доля оборота компании приходится на другие страны, Сивцев сказал: "Очень маленькая. По отдельным продуктам есть прецеденты - до 40% выручки, но если говорить в целом про группу, то очень маленькая, нас она не устраивает. Амбиции у нас - 30% доли экспортной выручки в горизонте 2026-2027 года". По его словам, доля экспорта будет расти за счет стран Африки, особенно северной, Индии, Ближнего Востока и Южной Америки. "У нас сейчас основные активности брошены на российский рынок, потому что есть чем заняться. Это (рынки других стран - ред.) сейчас идет вторым приоритетом, это более долгосрочная стратегия. Мы ей тоже занимаемся. И основные активности начнем в 2024 году", - отметил он. ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230412/it-infrastruktura-1864898560.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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африка, индия, ближний восток, экономика
ПМЭФ-2023, Африка, Индия, Ближний Восток, Экономика
"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов
ГК "Астра" рассчитывает на рост экспортных поставок до 30 процентов к 2026-2027 годам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает, что к 2026-2027 годам доля экспорта в обороте компании будет составлять 30%, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев.
Отвечая на вопрос о том, какая доля оборота компании приходится на другие страны, Сивцев сказал: "Очень маленькая. По отдельным продуктам есть прецеденты - до 40% выручки, но если говорить в целом про группу, то очень маленькая, нас она не устраивает. Амбиции у нас - 30% доли экспортной выручки в горизонте 2026-2027 года".
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По его словам, доля экспорта будет расти за счет стран Африки
, особенно северной, Индии
, Ближнего Востока
и Южной Америки
.
"У нас сейчас основные активности брошены на российский рынок, потому что есть чем заняться. Это (рынки других стран - ред.) сейчас идет вторым приоритетом, это более долгосрочная стратегия. Мы ей тоже занимаемся. И основные активности начнем в 2024 году", - отметил он.
ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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