https://ria.ru/20230621/astra-1879477107.html

"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов

"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов - РИА Новости, 21.06.2023

"Астра" спрогнозировала рост экспортных поставок до 30 процентов

ГК "Астра" рассчитывает, что к 2026-2027 годам доля экспорта в обороте компании будет составлять 30%, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:04

2023-06-21T07:04

2023-06-21T07:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. ГК "Астра" рассчитывает, что к 2026-2027 годам доля экспорта в обороте компании будет составлять 30%, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Илья Сивцев. Отвечая на вопрос о том, какая доля оборота компании приходится на другие страны, Сивцев сказал: "Очень маленькая. По отдельным продуктам есть прецеденты - до 40% выручки, но если говорить в целом про группу, то очень маленькая, нас она не устраивает. Амбиции у нас - 30% доли экспортной выручки в горизонте 2026-2027 года". По его словам, доля экспорта будет расти за счет стран Африки, особенно северной, Индии, Ближнего Востока и Южной Америки. "У нас сейчас основные активности брошены на российский рынок, потому что есть чем заняться. Это (рынки других стран - ред.) сейчас идет вторым приоритетом, это более долгосрочная стратегия. Мы ей тоже занимаемся. И основные активности начнем в 2024 году", - отметил он. ГК "Астра" является разработчиком операционной системы Astra Linux, на которую, по словам Сивцева, приходится 75% всего рынка российских ОС. Выручка по группе в 2022 году выросла более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230412/it-infrastruktura-1864898560.html

https://ria.ru/20221125/yakutiya-1834305139.html

африка

индия

ближний восток

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африка, индия, ближний восток, экономика