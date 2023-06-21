https://ria.ru/20230621/artemovsk-1879494360.html
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Артемовск
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Артемовск - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Артемовск
Украинские войска продолжают бездумно и хаотично обстреливать Артемовск, ситуация в лучшую сторону пока не поменялась, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:21
2023-06-21T10:21
2023-06-21T10:21
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают бездумно и хаотично обстреливать Артемовск, ситуация в лучшую сторону пока не поменялась, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Артемовску пока ситуация в лучшую сторону не поменялась, мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденными территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными и хаотичными обстрелами со стороны Украины", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230620/artemovsk-1879411732.html
артемовск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Артемовск
Пушилин: украинские войска продолжают бездумно и хаотично обстреливать Артемовск