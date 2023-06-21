https://ria.ru/20230621/armiya-1879416940.html

Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону

Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону - РИА Новости, 21.06.2023

Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону

Белый дом поручил Министерству обороны изучить случаи антисемитского и исламофобского поведения в вооруженных силах. В стране — рекордное число атак на евреев... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:00

2023-06-21T08:00

2023-06-21T08:01

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Белый дом поручил Министерству обороны изучить случаи антисемитского и исламофобского поведения в вооруженных силах. В стране — рекордное число атак на евреев. И это далеко не единственный фактор, дестабилизирующий американскую армию.Рост на 500 процентовАдминистрация Джо Байдена распорядилась, чтобы Пентагон проанализировал всю доступную информацию по этой проблеме. Требуется понять, насколько распространена враждебность к евреям, мусульманам и как исправить ситуацию. Отчет ждут к ноябрю.Прежде этим видом ксенофобии в вооруженных силах специально не занимались.Недавно утвержденная стратегия Белого дома по борьбе с юдофобией предусматривает 100 шагов. Речь не только о военных. Например, среди прочего предлагают ввести наказание для социальных сетей, если они становятся площадкой для разжигания ненависти.Антидиффамационная лига (ADL) зафиксировала 3700 антисемитских инцидентов за год. Это рекорд за всю историю такой статистики — с 1979-го. Рост за десять лет — 500 процентов.На действительной военной службе в США находится около 15 тысяч евреев, то есть чуть более процента.И без малого шесть тысяч мусульман. Представители этой религиозной общины сообщают, что уровень исламофобии в войсках все еще высокий, хотя и снижается в последнее время."Подготовка к расовой войне"Ранее Пентагон неоднократно признавал, что среди военных есть белые расисты. И они, как правило, антисемиты. А также сторонники различных теорий заговора.Точной статистики нет. О распространенности экстремистских взглядов можно судить по косвенным данным. Так, согласно опросу, проведенному в 2020-м, более трети военнослужащих лично были свидетелями проявлений белого расизма. Это и дискриминационные высказывания, и изображения свастики на автомобилях, неонацистские татуировки, приветствия.В экстремистских группировках много военных — как действующих, так и бывших. Левые активисты установили, что каждый пятый кандидат на вступление в националистическую организацию Patriot Front так или иначе связан с оборонными структурами.Ультраправые охотно идут на службу, чтобы приобрести боевой опыт. Некоторые признавались, что таким образом готовятся к будущей "расовой войне".Отставники легче поддаются вербовке в неонацистские формирования. Там они находят "чувство плеча", жизненную цель, ясный образ врага."Нервируют демократов"Леволиберальные медиа подчеркивают роль военных в захвате Капитолия 6 января 2020-го. Более 80 человек, попавших потом на скамью подсудимых, — действующие или бывшие солдаты и офицеры. Эшли Бэббит, убитая полицейским в тех беспорядках, была ветераном ВВС США.Однако, по мнению американистов, проблему белого расизма в армейской среде искусственно преувеличивают. Политолог Малек Дудаков отмечает, что статистику ксенофобских выходок может пополнить любое несогласие с мнением Демпартии по расовым или гендерным вопросам."Это элемент классической пропаганды, — объясняет эксперт. — Армии США навязывают определенную повестку. Добиваются большей приверженности демократическим ценностям и политике. Сейчас большинство военнослужащих придерживаются консервативных взглядов. Есть сторонники Дональда Трампа. Думаю, в истеблишменте Демпартии это многих нервирует. Они подозревают армию в нелояльности".С помощью программ по борьбе с экстремизмом, запущенных при Байдене, демократы пытаются привлечь силовые структуры на свою сторону — чтобы было кому подавить новое возможное выступление сторонников Трампа, считает американист.Девять тысяч трансгендеровПоловой вопрос в Вооруженных силах США стоит не менее остро. И речь не только об отношении к гомосексуалистам. Позапрошлогодний отчет Пентагона показал, что эта проблема также преувеличена. Отмена политики "Не спрашивай, не говори", позволяющая служить открытым геям и лесбиянкам, не ослабила боевую сплоченность, уверяют в военном ведомстве.В то же время, согласно опросам, именно представители меньшинств чаще всего подвергаются сексуальному насилию в вооруженных силах. В частности, в элитных образовательных учреждениях, таких как Вест-Пойнт, Академия ВВС и Военно-морская академия. Там пострадала каждая пятая девушка. А доля молодых людей с теми же жалобами увеличилась вдвое — с двух процентов в 2018-м до четырех в 2022-м.Есть еще трансгендеры. Демократы и республиканцы поочередно то разрешают, то запрещают служить в армии тем, кто сменил пол. Администрация Байдена дала им зеленый свет, однако "слоны" пытаются это отменить. Сенатор Марк Рубио подготовил соответствующий законопроект."Байден превратил нашу армию в социальный эксперимент, — возмущался Рубио. — Это глупый способ защитить нацию. Нам нужно уделять больше времени размышлениям о том, как противостоять таким угрозам, как Китай, Россия и Северная Корея, и меньше думать о местоимениях".По данным Министерства обороны США, в 2019-м в вооруженных силах было около девяти тысяч трансгендеров. Им грозит увольнение."Мы служим с честью, и мы патриоты, — отвечал оппонентам президент Трансгендерной ассоциации американских ветеранов Эван Янг. — Мы отдаем свои жизни за эту страну, но они говорят, что мы не можем служить. И я не понимаю почему".Всего к меньшинствам — национальным, религиозным, сексуальным — причисляет себя 41 процент американских военных. В Пентагоне обещают, что этот показатель увеличится. А значит, у политиков появятся новые возможности сыграть на противоречиях между разными социальными группами.

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html

https://ria.ru/20230531/marines-1875109777.html

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сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп, марко рубио, пентагон