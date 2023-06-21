https://ria.ru/20230621/armiya-1879416940.html
Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону
Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону - РИА Новости, 21.06.2023
Новый враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону
Белый дом поручил Министерству обороны изучить случаи антисемитского и исламофобского поведения в вооруженных силах. В стране — рекордное число атак на евреев... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:00
2023-06-21T08:00
2023-06-21T08:01
сша
китай
россия
джо байден
дональд трамп
марко рубио
пентагон
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Белый дом поручил Министерству обороны изучить случаи антисемитского и исламофобского поведения в вооруженных силах. В стране — рекордное число атак на евреев. И это далеко не единственный фактор, дестабилизирующий американскую армию.Рост на 500 процентовАдминистрация Джо Байдена распорядилась, чтобы Пентагон проанализировал всю доступную информацию по этой проблеме. Требуется понять, насколько распространена враждебность к евреям, мусульманам и как исправить ситуацию. Отчет ждут к ноябрю.Прежде этим видом ксенофобии в вооруженных силах специально не занимались.Недавно утвержденная стратегия Белого дома по борьбе с юдофобией предусматривает 100 шагов. Речь не только о военных. Например, среди прочего предлагают ввести наказание для социальных сетей, если они становятся площадкой для разжигания ненависти.Антидиффамационная лига (ADL) зафиксировала 3700 антисемитских инцидентов за год. Это рекорд за всю историю такой статистики — с 1979-го. Рост за десять лет — 500 процентов.На действительной военной службе в США находится около 15 тысяч евреев, то есть чуть более процента.И без малого шесть тысяч мусульман. Представители этой религиозной общины сообщают, что уровень исламофобии в войсках все еще высокий, хотя и снижается в последнее время."Подготовка к расовой войне"Ранее Пентагон неоднократно признавал, что среди военных есть белые расисты. И они, как правило, антисемиты. А также сторонники различных теорий заговора.Точной статистики нет. О распространенности экстремистских взглядов можно судить по косвенным данным. Так, согласно опросу, проведенному в 2020-м, более трети военнослужащих лично были свидетелями проявлений белого расизма. Это и дискриминационные высказывания, и изображения свастики на автомобилях, неонацистские татуировки, приветствия.В экстремистских группировках много военных — как действующих, так и бывших. Левые активисты установили, что каждый пятый кандидат на вступление в националистическую организацию Patriot Front так или иначе связан с оборонными структурами.Ультраправые охотно идут на службу, чтобы приобрести боевой опыт. Некоторые признавались, что таким образом готовятся к будущей "расовой войне".Отставники легче поддаются вербовке в неонацистские формирования. Там они находят "чувство плеча", жизненную цель, ясный образ врага."Нервируют демократов"Леволиберальные медиа подчеркивают роль военных в захвате Капитолия 6 января 2020-го. Более 80 человек, попавших потом на скамью подсудимых, — действующие или бывшие солдаты и офицеры. Эшли Бэббит, убитая полицейским в тех беспорядках, была ветераном ВВС США.Однако, по мнению американистов, проблему белого расизма в армейской среде искусственно преувеличивают. Политолог Малек Дудаков отмечает, что статистику ксенофобских выходок может пополнить любое несогласие с мнением Демпартии по расовым или гендерным вопросам."Это элемент классической пропаганды, — объясняет эксперт. — Армии США навязывают определенную повестку. Добиваются большей приверженности демократическим ценностям и политике. Сейчас большинство военнослужащих придерживаются консервативных взглядов. Есть сторонники Дональда Трампа. Думаю, в истеблишменте Демпартии это многих нервирует. Они подозревают армию в нелояльности".С помощью программ по борьбе с экстремизмом, запущенных при Байдене, демократы пытаются привлечь силовые структуры на свою сторону — чтобы было кому подавить новое возможное выступление сторонников Трампа, считает американист.Девять тысяч трансгендеровПоловой вопрос в Вооруженных силах США стоит не менее остро. И речь не только об отношении к гомосексуалистам. Позапрошлогодний отчет Пентагона показал, что эта проблема также преувеличена. Отмена политики "Не спрашивай, не говори", позволяющая служить открытым геям и лесбиянкам, не ослабила боевую сплоченность, уверяют в военном ведомстве.В то же время, согласно опросам, именно представители меньшинств чаще всего подвергаются сексуальному насилию в вооруженных силах. В частности, в элитных образовательных учреждениях, таких как Вест-Пойнт, Академия ВВС и Военно-морская академия. Там пострадала каждая пятая девушка. А доля молодых людей с теми же жалобами увеличилась вдвое — с двух процентов в 2018-м до четырех в 2022-м.Есть еще трансгендеры. Демократы и республиканцы поочередно то разрешают, то запрещают служить в армии тем, кто сменил пол. Администрация Байдена дала им зеленый свет, однако "слоны" пытаются это отменить. Сенатор Марк Рубио подготовил соответствующий законопроект."Байден превратил нашу армию в социальный эксперимент, — возмущался Рубио. — Это глупый способ защитить нацию. Нам нужно уделять больше времени размышлениям о том, как противостоять таким угрозам, как Китай, Россия и Северная Корея, и меньше думать о местоимениях".По данным Министерства обороны США, в 2019-м в вооруженных силах было около девяти тысяч трансгендеров. Им грозит увольнение."Мы служим с честью, и мы патриоты, — отвечал оппонентам президент Трансгендерной ассоциации американских ветеранов Эван Янг. — Мы отдаем свои жизни за эту страну, но они говорят, что мы не можем служить. И я не понимаю почему".Всего к меньшинствам — национальным, религиозным, сексуальным — причисляет себя 41 процент американских военных. В Пентагоне обещают, что этот показатель увеличится. А значит, у политиков появятся новые возможности сыграть на противоречиях между разными социальными группами.
https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп, марко рубио, пентагон
США, Китай, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пентагон
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Белый дом поручил Министерству обороны изучить случаи антисемитского и исламофобского поведения в вооруженных силах. В стране — рекордное число атак на евреев. И это далеко не единственный фактор, дестабилизирующий американскую армию.
Администрация Джо Байдена распорядилась
, чтобы Пентагон проанализировал всю доступную информацию по этой проблеме. Требуется понять, насколько распространена враждебность к евреям, мусульманам и как исправить ситуацию. Отчет ждут к ноябрю.
Прежде этим видом ксенофобии в вооруженных силах специально не занимались.
Недавно утвержденная стратегия Белого дома по борьбе с юдофобией предусматривает 100 шагов. Речь не только о военных. Например, среди прочего предлагают ввести наказание для социальных сетей, если они становятся площадкой для разжигания ненависти.
Антидиффамационная лига (ADL) зафиксировала 3700 антисемитских инцидентов за год. Это рекорд за всю историю такой статистики — с 1979-го. Рост за десять лет — 500 процентов.
На действительной военной службе в США
находится около 15 тысяч евреев
, то есть чуть более процента.
И без малого шесть тысяч мусульман
. Представители этой религиозной общины сообщают, что уровень исламофобии в войсках все еще высокий
, хотя и снижается в последнее время.
"Подготовка к расовой войне"
Ранее Пентагон неоднократно признавал,
что среди военных есть белые расисты. И они, как правило, антисемиты. А также сторонники различных теорий заговора.
Точной статистики нет. О распространенности экстремистских взглядов можно судить по косвенным данным. Так, согласно опросу
, проведенному в 2020-м, более трети военнослужащих лично были свидетелями проявлений белого расизма. Это и дискриминационные высказывания, и изображения свастики на автомобилях, неонацистские татуировки, приветствия.
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В экстремистских группировках много военных — как действующих, так и бывших. Левые активисты установили, что каждый пятый кандидат на вступление в националистическую организацию Patriot Front так или иначе связан
с оборонными структурами.
Ультраправые охотно идут на службу, чтобы приобрести боевой опыт. Некоторые признавались, что таким образом готовятся
к будущей "расовой войне".
Отставники легче поддаются вербовке в неонацистские формирования. Там они находят "чувство плеча", жизненную цель, ясный образ врага.
Леволиберальные медиа подчеркивают роль военных в захвате Капитолия 6 января
2020-го. Более 80 человек, попавших потом на скамью подсудимых, — действующие или бывшие солдаты и офицеры. Эшли Бэббит, убитая полицейским в тех беспорядках, была ветераном ВВС США.
Однако, по мнению американистов, проблему белого расизма в армейской среде искусственно преувеличивают. Политолог Малек Дудаков отмечает, что статистику ксенофобских выходок может пополнить любое несогласие с мнением Демпартии по расовым или гендерным вопросам.
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"Это элемент классической пропаганды, — объясняет эксперт. — Армии США навязывают определенную повестку. Добиваются большей приверженности демократическим ценностям и политике. Сейчас большинство военнослужащих придерживаются консервативных взглядов. Есть сторонники Дональда Трампа
. Думаю, в истеблишменте Демпартии это многих нервирует. Они подозревают армию в нелояльности".
С помощью программ по борьбе с экстремизмом, запущенных при Байдене, демократы пытаются привлечь силовые структуры на свою сторону — чтобы было кому подавить новое возможное выступление сторонников Трампа, считает американист.
Девять тысяч трансгендеров
Половой вопрос в Вооруженных силах США стоит не менее остро. И речь не только об отношении к гомосексуалистам. Позапрошлогодний отчет Пентагона показал, что эта проблема также преувеличена. Отмена политики "Не спрашивай, не говори", позволяющая служить открытым геям и лесбиянкам, не ослабила
боевую сплоченность, уверяют в военном ведомстве.
В то же время, согласно опросам, именно представители меньшинств чаще всего подвергаются сексуальному насилию
в вооруженных силах. В частности, в элитных образовательных учреждениях, таких как Вест-Пойнт, Академия ВВС и Военно-морская академия. Там пострадала каждая пятая девушка. А доля молодых людей с теми же жалобами увеличилась вдвое — с двух процентов в 2018-м до четырех в 2022-м.
Есть еще трансгендеры. Демократы и республиканцы поочередно то разрешают, то запрещают служить в армии тем, кто сменил пол. Администрация Байдена дала им зеленый свет, однако "слоны" пытаются это отменить. Сенатор Марк Рубио
подготовил соответствующий законопроект.
"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой
"Байден превратил нашу армию в социальный эксперимент, — возмущался Рубио. — Это глупый способ защитить нацию. Нам нужно уделять больше времени размышлениям о том, как противостоять таким угрозам, как Китай
, Россия
и Северная Корея, и меньше думать о местоимениях".
По данным Министерства обороны США, в 2019-м в вооруженных силах было около девяти тысяч трансгендеров. Им грозит увольнение.
"Мы служим с честью, и мы патриоты, — отвечал
оппонентам президент Трансгендерной ассоциации американских ветеранов Эван Янг. — Мы отдаем свои жизни за эту страну, но они говорят, что мы не можем служить. И я не понимаю почему".
Всего к меньшинствам — национальным, религиозным, сексуальным — причисляет
себя 41 процент американских военных. В Пентагоне обещают, что этот показатель увеличится. А значит, у политиков появятся новые возможности сыграть на противоречиях между разными социальными группами.