https://ria.ru/20230621/ararat-1879478161.html
Импортер вина исключил прекращение поставок коньяка "Арарат" в Россию
Импортер вина исключил прекращение поставок коньяка "Арарат" в Россию - РИА Новости, 21.06.2023
Импортер вина исключил прекращение поставок коньяка "Арарат" в Россию
Поставки коньяка Ararat в Россию идут в рамках действующих контрактов с производителем и продолжатся дальше - в случае чего будет найден выход, заявил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:25
2023-06-21T07:25
2023-06-21T07:29
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поставки коньяка Ararat в Россию идут в рамках действующих контрактов с производителем и продолжатся дальше - в случае чего будет найден выход, заявил исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. В конце мая компания сообщила, что не получала уведомлений от Pernod Ricard, ранее решившей прекратить экспорт своей продукции в страну, о приостановке сотрудничества по бренду коньяка Ararat и продолжает его поставки на российский рынок. "Ничего не изменилось, поставки идут. Россию без Ararat, и Ararat без России - я такого не вижу. Действующие контракты все соблюдаются, а дальше будем смотреть, найдем какой-то выход. Опять-таки, французский производитель долго выстраивал взаимоотношения и с Россией, и с Арменией в том числе", - рассказал Хачатурян. В середине мая Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana и коньяк Ararat. Также в середине мая министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230621/vino-1879473578.html
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россия, армения, эрнест хачатурян, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Армения, Эрнест Хачатурян, Экономика
Импортер вина исключил прекращение поставок коньяка "Арарат" в Россию
Директор Luding Хачатурян: поставки коньяка "Арарат" в Россию будут продолжаться
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поставки коньяка Ararat в Россию идут в рамках действующих контрактов с производителем и продолжатся дальше - в случае чего будет найден выход, заявил исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
В конце мая компания сообщила, что не получала уведомлений от Pernod Ricard, ранее решившей прекратить экспорт своей продукции в страну, о приостановке сотрудничества по бренду коньяка Ararat и продолжает его поставки на российский рынок.
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
"Ничего не изменилось, поставки идут. Россию без Ararat, и Ararat без России - я такого не вижу. Действующие контракты все соблюдаются, а дальше будем смотреть, найдем какой-то выход. Опять-таки, французский производитель долго выстраивал взаимоотношения и с Россией, и с Арменией
в том числе", - рассказал Хачатурян.
В середине мая Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana и коньяк Ararat.
Также в середине мая министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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