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Туроператоры назвали цены на отдых в Анапе в июле и августе - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
18:24 21.06.2023 (обновлено: 19:41 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/anapa-1879648434.html
Туроператоры назвали цены на отдых в Анапе в июле и августе
Туроператоры назвали цены на отдых в Анапе в июле и августе - РИА Новости, 21.06.2023
Туроператоры назвали цены на отдых в Анапе в июле и августе
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в Анапу в июле и августе, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:24
2023-06-21T19:41
туризм
новости - туризм
анапа
евпатория
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в Анапу в июле и августе, сообщает АТОР. Спрос на Анапу превысит прошлогодние показатели как минимум на 50 процентов, утверждают участники рынка. В этом году на курорт поехали многие поклонники отдыха в Крыму. Особенно много любителей песчаных пляжей, которые вместо Евпатории и Феодосии приобрели путевки на побережье Краснодарского края, отмечают туроператоры.Еще один фактор – рост числа отелей, работающих по системе "все включено".Аэропорт Анапы закрыт, но значительная часть приедет на отдых на личном автотранспорте и на поезде. Кто-то прилетит в Сочи и доберется до курорта на "Ласточке", рассказывают эксперты ассоциации. Еще вариант – автобусные туры, из Москвы путь занимает менее суток.За год стоимость путевок в Анапу увеличилась как минимум на десять процентов, отмечают эксперты. У FUN&amp;SUN можно купить автобусный тур из столицы с проживанием в отеле "Максимус" на 11 ночей за 88 тысяч рублей на троих (два взрослых и ребенок). Без дороги стоимость отдыха – от 64 тысяч рублей.У "Алеан" проживание в отеле "Алеан Фэмили Довиль" 5*, работающем по системе "Ультра все включено", на десять дней стоит от 300 тысяч рублей на троих."Дельфин" предлагает провести десять ночей в гостинице "Южная ночь" на полном пансионе за сумму от 61 тысячи рублей на троих, но дорогу придется оплатить отдельно. Аналогичный тур в отель "Санвиль Приморский" стоит от 72 тысяч рублей.У "Интуриста" тур на троих на десять ночей с проживанием по системе "полный пансион" в июле в среднем стоит 59 тысяч рублей, в августе – 55 тысячи рублей.
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новости - туризм, анапа, евпатория, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Евпатория, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, отдых в России
Туроператоры назвали цены на отдых в Анапе в июле и августе

АТОР: стоимость туров в Анапу на июль и август начинается от 60 тысяч рублей на троих

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка стоит в море на пляже в Анапе
Девушка стоит в море на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в Анапу в июле и августе, сообщает АТОР.
Спрос на Анапу превысит прошлогодние показатели как минимум на 50 процентов, утверждают участники рынка. В этом году на курорт поехали многие поклонники отдыха в Крыму. Особенно много любителей песчаных пляжей, которые вместо Евпатории и Феодосии приобрели путевки на побережье Краснодарского края, отмечают туроператоры.
Еще один фактор – рост числа отелей, работающих по системе "все включено".
Аэропорт Анапы закрыт, но значительная часть приедет на отдых на личном автотранспорте и на поезде. Кто-то прилетит в Сочи и доберется до курорта на "Ласточке", рассказывают эксперты ассоциации. Еще вариант – автобусные туры, из Москвы путь занимает менее суток.
За год стоимость путевок в Анапу увеличилась как минимум на десять процентов, отмечают эксперты.
У FUN&SUN можно купить автобусный тур из столицы с проживанием в отеле "Максимус" на 11 ночей за 88 тысяч рублей на троих (два взрослых и ребенок). Без дороги стоимость отдыха – от 64 тысяч рублей.
У "Алеан" проживание в отеле "Алеан Фэмили Довиль" 5*, работающем по системе "Ультра все включено", на десять дней стоит от 300 тысяч рублей на троих.
"Дельфин" предлагает провести десять ночей в гостинице "Южная ночь" на полном пансионе за сумму от 61 тысячи рублей на троих, но дорогу придется оплатить отдельно. Аналогичный тур в отель "Санвиль Приморский" стоит от 72 тысяч рублей.
У "Интуриста" тур на троих на десять ночей с проживанием по системе "полный пансион" в июле в среднем стоит 59 тысяч рублей, в августе – 55 тысячи рублей.
Подростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых
14 июня, 13:54
 
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