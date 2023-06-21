https://ria.ru/20230621/amraam-1879467706.html

Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM, в том числе для Украины

Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM, в том числе для Украины - РИА Новости, 21.06.2023

Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM, в том числе для Украины

Американская оборонная компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM, в том числе для... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:03

2023-06-21T02:03

2023-06-21T05:27

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американская оборонная компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM, в том числе для Украины, сообщил Пентагон.Помимо вооружения самолетов, AMRAAM может быть использован в зенитно-ракетных комплексах NASAMS, которые есть на вооружении у украинцев.Стоимость контракта, заключенного с Raytheon Missiles and Defense, составляет 1 151 111 454 долларов. "Контракт включает несекретные зарубежные военные поставки Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Украине и Великобритании", - сказано в сопроводительных материалах.На долю иностранных заказчиков приходится 39% стоимости контракта, добавили в Пентагоне. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230618/razgrom-1878952182.html

https://ria.ru/20230620/kipr-1879456007.html

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украина, россия, италия, сергей лавров, пентагон, raytheon, нато, в мире