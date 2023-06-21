https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879478029.html
Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях
Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях - РИА Новости, 21.06.2023
Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях
Альфа-банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:20
2023-06-21T07:20
2023-06-21T07:20
россия
олег сысуев
альфа-банк
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские карты, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "У нас есть от так называемого наноофиса до крупного филиала, и между этими форматами есть микроофис. Наноофис работает в городах с населением до 50 тысяч. При этом мы собираемся работать и в более мелких поселениях, планируем сажать там своих представителей, которые бы обладали всей полнотой компетенции, связанных с консультированием и выдачей карт", - рассказал он. По словам Сысуева, работа банка в регионах является одним из приоритетов в стратегии кредитной организации. "Мы расширяем нашу сеть за счет различных форматов. Если у нас раньше существовали филиалы в центральных городах - большие с директорами, с приемными, с машинами, с секретарями, то сейчас мы стали гораздо более гибкие и подвижные", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879473365.html
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россия, олег сысуев, альфа-банк, экономика
Россия, Олег Сысуев, Альфа-банк, Экономика, ПМЭФ-2023
Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях
В Альфа-банке сообщили о планах открывать представительства в небольших поселениях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские карты, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
«
"У нас есть от так называемого наноофиса до крупного филиала, и между этими форматами есть микроофис. Наноофис работает в городах с населением до 50 тысяч. При этом мы собираемся работать и в более мелких поселениях, планируем сажать там своих представителей, которые бы обладали всей полнотой компетенции, связанных с консультированием и выдачей карт", - рассказал он.
По словам Сысуева, работа банка в регионах является одним из приоритетов в стратегии кредитной организации. "Мы расширяем нашу сеть за счет различных форматов. Если у нас раньше существовали филиалы в центральных городах - большие с директорами, с приемными, с машинами, с секретарями, то сейчас мы стали гораздо более гибкие и подвижные", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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