https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879478029.html

Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях

Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях - РИА Новости, 21.06.2023

Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях

Альфа-банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:20

2023-06-21T07:20

2023-06-21T07:20

россия

олег сысуев

альфа-банк

экономика

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские карты, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "У нас есть от так называемого наноофиса до крупного филиала, и между этими форматами есть микроофис. Наноофис работает в городах с населением до 50 тысяч. При этом мы собираемся работать и в более мелких поселениях, планируем сажать там своих представителей, которые бы обладали всей полнотой компетенции, связанных с консультированием и выдачей карт", - рассказал он. По словам Сысуева, работа банка в регионах является одним из приоритетов в стратегии кредитной организации. "Мы расширяем нашу сеть за счет различных форматов. Если у нас раньше существовали филиалы в центральных городах - большие с директорами, с приемными, с машинами, с секретарями, то сейчас мы стали гораздо более гибкие и подвижные", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879473365.html

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россия, олег сысуев, альфа-банк, экономика