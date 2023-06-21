https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879475654.html
Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов
Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов - РИА Новости, 21.06.2023
Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов
Доля Альфа-банка на рынке автокредитования в России составляет 6%, банк планирует в ближайшее время попасть в топ-5 игроков в этом сегменте, заявил в интервью... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:21
2023-06-21T06:21
2023-06-21T06:21
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олег сысуев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля Альфа-банка на рынке автокредитования в России составляет 6%, банк планирует в ближайшее время попасть в топ-5 игроков в этом сегменте, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "Направление автокредитования относительно новое, мы уже занимаем 6% рынка. Наша амбиция – нарастить долю и в ближайшее время попасть в топ-5 банков", - рассказал он. По словам Сысуева, банк собирается делать упор на партнерстве с крупнейшими отечественными производителями и запускать специальные программы для клиентов. Альфа-банк запустил автокредитование в конце 2021 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, олег сысуев, альфа-банк, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Олег Сысуев, Альфа-банк, Экономика
Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов
Альфа-банк планирует в ближайшее время попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля Альфа-банка на рынке автокредитования в России составляет 6%, банк планирует в ближайшее время попасть в топ-5 игроков в этом сегменте, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
«
"Направление автокредитования относительно новое, мы уже занимаем 6% рынка. Наша амбиция – нарастить долю и в ближайшее время попасть в топ-5 банков", - рассказал он.
По словам Сысуева, банк собирается делать упор на партнерстве с крупнейшими отечественными производителями и запускать специальные программы для клиентов.
Альфа-банк запустил автокредитование в конце 2021 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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