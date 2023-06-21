https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879475654.html

Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов

Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов - РИА Новости, 21.06.2023

Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов

Доля Альфа-банка на рынке автокредитования в России составляет 6%, банк планирует в ближайшее время попасть в топ-5 игроков в этом сегменте, заявил в интервью... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:21

2023-06-21T06:21

2023-06-21T06:21

пмэф-2023

россия

олег сысуев

альфа-банк

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля Альфа-банка на рынке автокредитования в России составляет 6%, банк планирует в ближайшее время попасть в топ-5 игроков в этом сегменте, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "Направление автокредитования относительно новое, мы уже занимаем 6% рынка. Наша амбиция – нарастить долю и в ближайшее время попасть в топ-5 банков", - рассказал он. По словам Сысуева, банк собирается делать упор на партнерстве с крупнейшими отечественными производителями и запускать специальные программы для клиентов. Альфа-банк запустил автокредитование в конце 2021 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879473365.html

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россия, олег сысуев, альфа-банк, экономика