https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879473365.html
Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем
Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем - РИА Новости, 21.06.2023
Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем
Альфа-банк в ближайшем будущем запустит сервис для предпринимателей - участников внешнеэкономической деятельности с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:23
2023-06-21T05:23
2023-06-21T05:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк в ближайшем будущем запустит сервис для предпринимателей - участников внешнеэкономической деятельности с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "Недавно мы запустили консалтинговый сервис для импортеров и экспортеров по работе с Вьетнамом… И совсем скоро стартует аналогичный сервис для предпринимателей по работе с Китаем", - рассказал он. По словам Сысуева, в настоящее время банк предоставляет своим клиентам возможность вести расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности в юанях и рупиях. "Но, в основном, конечно, востребованными на рынке являются юани: 20% внешнеэкономической деятельности Российской Федерации – это китайская валюта", - отметил он, добавив, что по банку эта доля выше 50%. В апреле Альфа-банк сообщал о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность с Вьетнамом, в рамках которого предоставил возможность расчетов в национальных валютах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, вьетнам, олег сысуев, альфа-банк, экономика
ПМЭФ-2023, Китай, Вьетнам, Олег Сысуев, Альфа-банк, Экономика
Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем
В Альфа-банке сообщили о планах запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк в ближайшем будущем запустит сервис для предпринимателей - участников внешнеэкономической деятельности с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
«
"Недавно мы запустили консалтинговый сервис для импортеров и экспортеров по работе с Вьетнамом… И совсем скоро стартует аналогичный сервис для предпринимателей по работе с Китаем", - рассказал он.
По словам Сысуева, в настоящее время банк предоставляет своим клиентам возможность вести расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности в юанях и рупиях. "Но, в основном, конечно, востребованными на рынке являются юани: 20% внешнеэкономической деятельности Российской Федерации – это китайская валюта", - отметил он, добавив, что по банку эта доля выше 50%.
В апреле Альфа-банк сообщал о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность с Вьетнамом, в рамках которого предоставил возможность расчетов в национальных валютах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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