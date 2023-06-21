https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879473365.html

Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем

Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем - РИА Новости, 21.06.2023

Альфа-банк планирует запустить сервис для бизнеса по работе с Китаем

Альфа-банк в ближайшем будущем запустит сервис для предпринимателей - участников внешнеэкономической деятельности с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:23

2023-06-21T05:23

2023-06-21T05:23

пмэф-2023

китай

вьетнам

олег сысуев

альфа-банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Альфа-банк в ближайшем будущем запустит сервис для предпринимателей - участников внешнеэкономической деятельности с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. "Недавно мы запустили консалтинговый сервис для импортеров и экспортеров по работе с Вьетнамом… И совсем скоро стартует аналогичный сервис для предпринимателей по работе с Китаем", - рассказал он. По словам Сысуева, в настоящее время банк предоставляет своим клиентам возможность вести расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности в юанях и рупиях. "Но, в основном, конечно, востребованными на рынке являются юани: 20% внешнеэкономической деятельности Российской Федерации – это китайская валюта", - отметил он, добавив, что по банку эта доля выше 50%. В апреле Альфа-банк сообщал о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность с Вьетнамом, в рамках которого предоставил возможность расчетов в национальных валютах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230430/dollar-1868806693.html

китай

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, вьетнам, олег сысуев, альфа-банк, экономика