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Национализированные активы украинских олигархов в Крыму продадут в июле
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму продадут в июле - РИА Новости, 21.06.2023
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму продадут в июле
Продажа первых национализированных активов украинских олигархов в Крыму состоится к середине июля, на аукцион выставят гипермаркет и имущество пансионата,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:17
2023-06-21T11:17
2023-06-21T11:18
экономика
владимир константинов
ринат ахметов
игорь коломойский
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Продажа первых национализированных активов украинских олигархов в Крыму состоится к середине июля, на аукцион выставят гипермаркет и имущество пансионата, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "К середине июля 2023 года планируется продажа путем проведения конкурсных процедур следующих объектов, принадлежащих украинским бизнесменам: гипермаркет "Новацентр"; недвижимое имущество ООО "Эссокс Београд-Стари Град" (квартиры и нежилые помещения), недвижимое имущество пансионата в Евпатории по улице Горького", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента. По его словам, всего с ноября 2022 года национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. "На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности республики Крым", - подчеркнул глава парламента. Кроме того, по его словам, до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур: недвижимого имущества ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежит дочери украинского бизнесмена Игоря Коломойского); имущество ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова); имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).
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экономика, владимир константинов, ринат ахметов, игорь коломойский, россия, республика крым, украина
Экономика, Владимир Константинов, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Россия, Республика Крым, Украина
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму продадут в июле
Парламент Крыма: национализированные активы украинских олигархов продадут к середине июля