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Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов - РИА Новости, 21.06.2023
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17:20 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/afganistan-1879626642.html
Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов
Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов - РИА Новости, 21.06.2023
Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов
Правительство талибов (движение "Талибан"*) не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу в Афганистане, несмотря на заверения со стороны... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:20
2023-06-21T17:20
в мире
афганистан
кабул (город)
владимир воронков
мохаммад хасан ахунд
оон
талибан
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ООН, 21 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"*) не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу в Афганистане, несмотря на заверения со стороны талибов, страна потихоньку превращается "чуть ли не в главный" "эпицентр распространения терроризма", заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков. Он упомянул вышедший на прошлой неделе доклад группы по мониторингу санкций в отношении движения "Талибан"*. "(Доклад) по сути показывает, что Афганистан потихоньку опять превращается чуть ли не в главный, а, может быть, и главный эпицентр распространения терроризма", - сказал Воронков на организованном российским посредством при ООН мероприятии, посвященном опыту реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экстремизмом. "Несмотря на все обещания, несмотря на все громкие заявления, факты свидетельствуют о другом: де-факто правительство не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу", - указал он. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html
https://ria.ru/20230502/taliby-1869191954.html
афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), владимир воронков, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Владимир Воронков, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, Талибан
Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов

Замгенсека ООН Воронков заявил, что талибы не могут или не хотят обуздать террористов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"*) не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу в Афганистане, несмотря на заверения со стороны талибов, страна потихоньку превращается "чуть ли не в главный" "эпицентр распространения терроризма", заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.
Он упомянул вышедший на прошлой неделе доклад группы по мониторингу санкций в отношении движения "Талибан"*.
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"(Доклад) по сути показывает, что Афганистан потихоньку опять превращается чуть ли не в главный, а, может быть, и главный эпицентр распространения терроризма", - сказал Воронков на организованном российским посредством при ООН мероприятии, посвященном опыту реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экстремизмом.
"Несмотря на все обещания, несмотря на все громкие заявления, факты свидетельствуют о другом: де-факто правительство не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу", - указал он.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
2 мая, 16:02
 
В миреАфганистанКабул (город)Владимир ВоронковМохаммад Хасан АхундООНТалибан
 
 
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