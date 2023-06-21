https://ria.ru/20230621/afganistan-1879626642.html

Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов

Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов - РИА Новости, 21.06.2023

Замгенсека ООН заявил, что талибы не могут обуздать террористов

Правительство талибов (движение "Талибан"*) не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу в Афганистане, несмотря на заверения со стороны... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:20

2023-06-21T17:20

2023-06-21T17:20

в мире

афганистан

кабул (город)

владимир воронков

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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ООН, 21 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"*) не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу в Афганистане, несмотря на заверения со стороны талибов, страна потихоньку превращается "чуть ли не в главный" "эпицентр распространения терроризма", заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков. Он упомянул вышедший на прошлой неделе доклад группы по мониторингу санкций в отношении движения "Талибан"*. "(Доклад) по сути показывает, что Афганистан потихоньку опять превращается чуть ли не в главный, а, может быть, и главный эпицентр распространения терроризма", - сказал Воронков на организованном российским посредством при ООН мероприятии, посвященном опыту реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экстремизмом. "Несмотря на все обещания, несмотря на все громкие заявления, факты свидетельствуют о другом: де-факто правительство не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу", - указал он. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

https://ria.ru/20230502/taliby-1869191954.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), владимир воронков, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан