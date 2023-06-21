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Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике - РИА Новости, 21.06.2023
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Республика Адыгея
 
19:03 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/adygeya-1879663971.html
Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике
Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике
Власти Адыгеи поддержат развитие в республике конного дела и растущий интерес к нему со стороны молодежи, заявил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:03
2023-06-21T19:03
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 21 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи поддержат развитие в республике конного дела и растущий интерес к нему со стороны молодежи, заявил глава региона Мурат Кумпилов.В республике растет число коннозаводчиков, которые активно занимаются популяризацией коневодства, в том числе, и разведением адыгской (кабардинской) породы лошадей, сообщил Кумпилов в ходе встречи с представителями создаваемой в регионе профессиональной ассоциации коневладельцев."Коневодство в плане спорта, сохранения старинных пород лошадей, развития конных традиций всегда будет востребовано. Об этом говорит и рост числа частных коневладельцев, участвующих в престижных скачках даже за пределами Адыгеи, и растущий интерес к коневодству у нашей молодежи. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку этому процессу и создавать условия для успешного развития конного дела в республике", – сказал в ходе встречи с коннозаводчиками Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Глава Адыгеи поручил республиканскому минсельхозу и спорткомитету оказать содействие ассоциации коннозаводчиков и ускорить подготовку проекта реконструкции ипподрома. Документ должен учесть все современные требования для организации не только региональных, но и всероссийских конных соревнований.Представители общества черкесских всадников "Шыу хасэ" во время круглого стола рассказали главе Адыгеи о планах по созданию этноцентра по джигитовке в районе станицы Даховской. Кумпилов поддержал эту идею, отметив, что реализация такого проекта окажет позитивное влияние, в том числе, на дальнейшее развитие туризма в регионе, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230607/rekonstruktsiya-1876782875.html
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мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике

© Фото : Правительство Республики АдыгеяВласти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике
Власти Адыгеи поддержат развитие конного дела в республике - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Правительство Республики Адыгея
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МАЙКОП, 21 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи поддержат развитие в республике конного дела и растущий интерес к нему со стороны молодежи, заявил глава региона Мурат Кумпилов.
В республике растет число коннозаводчиков, которые активно занимаются популяризацией коневодства, в том числе, и разведением адыгской (кабардинской) породы лошадей, сообщил Кумпилов в ходе встречи с представителями создаваемой в регионе профессиональной ассоциации коневладельцев.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время приема граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Власти Адыгеи до ноября реконструируют водозабор аула Тахтамукай
7 июня, 18:28
"Коневодство в плане спорта, сохранения старинных пород лошадей, развития конных традиций всегда будет востребовано. Об этом говорит и рост числа частных коневладельцев, участвующих в престижных скачках даже за пределами Адыгеи, и растущий интерес к коневодству у нашей молодежи. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку этому процессу и создавать условия для успешного развития конного дела в республике", – сказал в ходе встречи с коннозаводчиками Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Адыгеи поручил республиканскому минсельхозу и спорткомитету оказать содействие ассоциации коннозаводчиков и ускорить подготовку проекта реконструкции ипподрома. Документ должен учесть все современные требования для организации не только региональных, но и всероссийских конных соревнований.
Представители общества черкесских всадников "Шыу хасэ" во время круглого стола рассказали главе Адыгеи о планах по созданию этноцентра по джигитовке в районе станицы Даховской. Кумпилов поддержал эту идею, отметив, что реализация такого проекта окажет позитивное влияние, в том числе, на дальнейшее развитие туризма в регионе, сообщает пресс-служба.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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