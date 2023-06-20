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Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.06.2023
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14:56 20.06.2023 (обновлено: 14:59 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/zayavlenie-1879362297.html
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.06.2023
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:56
2023-06-20T14:59
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Также министры приняли заявление о положении дел в Афганистане.Главы МИД стран ОДКБ в ходе заседания рассмотрели проекты решений "Об учреждении медали "Вместе к миру", об изменении бюджета организации, о распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ.
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в мире, одкб, афганистан
В мире, ОДКБ, Афганистан
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявления против гонки вооружений в космосе и по Афганистану

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистры иностранных дел ОДКБ и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с Лукашенко
Министры иностранных дел ОДКБ и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министры иностранных дел ОДКБ и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости.
Также министры приняли заявление о положении дел в Афганистане.
Главы МИД стран ОДКБ в ходе заседания рассмотрели проекты решений "Об учреждении медали "Вместе к миру", об изменении бюджета организации, о распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
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