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Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.06.2023

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:56

2023-06-20T14:56

2023-06-20T14:59

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Также министры приняли заявление о положении дел в Афганистане.Главы МИД стран ОДКБ в ходе заседания рассмотрели проекты решений "Об учреждении медали "Вместе к миру", об изменении бюджета организации, о распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ.

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афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одкб, афганистан