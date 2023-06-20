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Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.06.2023
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:56
2023-06-20T14:56
2023-06-20T14:59
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ на заседании во вторник в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Также министры приняли заявление о положении дел в Афганистане.Главы МИД стран ОДКБ в ходе заседания рассмотрели проекты решений "Об учреждении медали "Вместе к миру", об изменении бюджета организации, о распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, афганистан
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявления против гонки вооружений в космосе и по Афганистану