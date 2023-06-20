https://ria.ru/20230620/zaes-1879289038.html
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.06.2023
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС
Заявления о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС второго Чернобыля не будет - безответственные и абсолютно не соответствуют действительности, масштабы... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:32
2023-06-20T10:32
2023-06-20T10:32
специальная военная операция на украине
олег дерипаска
украина
россия
запорожская аэс
чернобыльская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:9:3112:1760_1920x0_80_0_0_23ae3714bae2f60fb6aa18376a7be2e3.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявления о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС второго Чернобыля не будет - безответственные и абсолютно не соответствуют действительности, масштабы аварии будут сопоставимы, предупреждает бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм-канале. "Несколько дней назад в прессе появились комментарии различных экспертов о том, что даже в случае подрыва ЗАЭС второго Чернобыля не будет. Эти безответственное заявление абсолютно не соответствует действительности", - отмечает Дерипаска.Он пишет, что "в случае атаки на реакторы или хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) последствия станут катастрофическими, поскольку при разрушении зданий теплоноситель первого контура будет потерян". "Это может привести к плавлению активной зоны и утечке продуктов деления. По масштабам авария будет аналогична Чернобылю и Фукусиме", - продолжил бизнесмен. "При разрушении СХОЯТ, по данным МАГАТЭ, радиус зоны радиоактивного загрязнения может составить до 200 км. Учитывая, что ЗАЭС — крупнейшая в Европе, под ударом окажутся не только Украина и Россия, но и европейские страны. Мы помним эти ужасные хроники событий 86 года: эвакуация десятков тысяч людей, заброшенные города, лучевая болезнь и отравленные радиацией миллионы квадратных километров территории", - указал Дерипаска. Радиоактивное облако с ЗАЭС, по его словам, может накрыть Евросоюз, вызвав смертоносные необратимые последствия. "Еще раз повторю: такие заявления отдельных экспертов — безответственны и только отвлекают от необходимости искать реальные решения, не допускающие рисков для нескольких сотен миллионов человек", - заключил бизнесмен. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС ввиду ее близкого расположения от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230615/zaes-1878407584.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a9205e0310542eb3b52194edfdf7003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег дерипаска, украина, россия, запорожская аэс, чернобыльская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Олег Дерипаска, Украина, Россия, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС
Дерипаска: подрыв Запорожской АЭС грозит последствиями масштаба Чернобыля и Фукусимы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Заявления о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС второго Чернобыля не будет - безответственные и абсолютно не соответствуют действительности, масштабы аварии будут сопоставимы, предупреждает бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм-канале
.
"Несколько дней назад в прессе появились комментарии различных экспертов о том, что даже в случае подрыва ЗАЭС второго Чернобыля не будет. Эти безответственное заявление абсолютно не соответствует действительности", - отмечает Дерипаска.
Он пишет, что "в случае атаки на реакторы или хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) последствия станут катастрофическими, поскольку при разрушении зданий теплоноситель первого контура будет потерян". "Это может привести к плавлению активной зоны и утечке продуктов деления. По масштабам авария будет аналогична Чернобылю и Фукусиме", - продолжил бизнесмен.
"При разрушении СХОЯТ, по данным МАГАТЭ
, радиус зоны радиоактивного загрязнения может составить до 200 км. Учитывая, что ЗАЭС — крупнейшая в Европе
, под ударом окажутся не только Украина
и Россия
, но и европейские страны. Мы помним эти ужасные хроники событий 86 года: эвакуация десятков тысяч людей, заброшенные города, лучевая болезнь и отравленные радиацией миллионы квадратных километров территории", - указал Дерипаска.
Лихачев рассказал, до какого времени для Запорожской АЭС сохранятся риски
Радиоактивное облако с ЗАЭС, по его словам, может накрыть Евросоюз, вызвав смертоносные необратимые последствия.
"Еще раз повторю: такие заявления отдельных экспертов — безответственны и только отвлекают от необходимости искать реальные решения, не допускающие рисков для нескольких сотен миллионов человек", - заключил бизнесмен.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС ввиду ее близкого расположения от линии боевого соприкосновения.