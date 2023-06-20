https://ria.ru/20230620/zaes-1879289038.html

Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС

Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.06.2023

Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС

Заявления о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС второго Чернобыля не будет - безответственные и абсолютно не соответствуют действительности, масштабы... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:32

2023-06-20T10:32

2023-06-20T10:32

специальная военная операция на украине

олег дерипаска

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявления о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС второго Чернобыля не будет - безответственные и абсолютно не соответствуют действительности, масштабы аварии будут сопоставимы, предупреждает бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм-канале. "Несколько дней назад в прессе появились комментарии различных экспертов о том, что даже в случае подрыва ЗАЭС второго Чернобыля не будет. Эти безответственное заявление абсолютно не соответствует действительности", - отмечает Дерипаска.Он пишет, что "в случае атаки на реакторы или хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) последствия станут катастрофическими, поскольку при разрушении зданий теплоноситель первого контура будет потерян". "Это может привести к плавлению активной зоны и утечке продуктов деления. По масштабам авария будет аналогична Чернобылю и Фукусиме", - продолжил бизнесмен. "При разрушении СХОЯТ, по данным МАГАТЭ, радиус зоны радиоактивного загрязнения может составить до 200 км. Учитывая, что ЗАЭС — крупнейшая в Европе, под ударом окажутся не только Украина и Россия, но и европейские страны. Мы помним эти ужасные хроники событий 86 года: эвакуация десятков тысяч людей, заброшенные города, лучевая болезнь и отравленные радиацией миллионы квадратных километров территории", - указал Дерипаска. Радиоактивное облако с ЗАЭС, по его словам, может накрыть Евросоюз, вызвав смертоносные необратимые последствия. "Еще раз повторю: такие заявления отдельных экспертов — безответственны и только отвлекают от необходимости искать реальные решения, не допускающие рисков для нескольких сотен миллионов человек", - заключил бизнесмен. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС ввиду ее близкого расположения от линии боевого соприкосновения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег дерипаска, украина, россия, запорожская аэс, чернобыльская аэс, магатэ