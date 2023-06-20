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Во Львове и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове и области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2023
Во Львове и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели во Львове и Львовской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:46
2023-06-20T05:46
2023-06-20T08:53
специальная военная операция на украине
львов
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андрей садовой
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове и Львовской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового. "Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это - важно", - цитирует телеканал заявление мэра. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях Украины. Ранее во вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Львовская область, В мире, Андрей Садовой, Вооруженные силы РФ
Во Львове и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: во Львове и области прогремели взрывы, жителей попросили оставаться в укрытиях