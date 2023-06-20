https://ria.ru/20230620/vzryvy-1879265657.html

В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2023

В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:13

2023-06-20T05:13

2023-06-20T05:30

специальная военная операция на украине

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хмельницкий (город)

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Около 4.10 в Киеве снова раздались взрывы", - говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем пока нет, добавляет издание. Издание также сообщило о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

https://ria.ru/20230620/obstrel-1879258122.html

киев

украина

хмельницкий (город)

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киев, украина, хмельницкий (город), в мире