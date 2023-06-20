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В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.06.2023 (обновлено: 05:30 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vzryvy-1879265657.html
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2023
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:13
2023-06-20T05:30
специальная военная операция на украине
киев
украина
хмельницкий (город)
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Около 4.10 в Киеве снова раздались взрывы", - говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем пока нет, добавляет издание. Издание также сообщило о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
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киев
украина
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киев, украина, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Хмельницкий (город), В мире
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниПожарный украинской службы
Пожарный украинской службы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарный украинской службы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Около 4.10 в Киеве снова раздались взрывы", - говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем пока нет, добавляет издание.
Издание также сообщило о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины.
Ранее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаХмельницкий (город)В мире
 
 
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