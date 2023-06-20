https://ria.ru/20230620/vzryvy-1879265657.html
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2023
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:13
2023-06-20T05:13
2023-06-20T05:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Около 4.10 в Киеве снова раздались взрывы", - говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем пока нет, добавляет издание. Издание также сообщило о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
https://ria.ru/20230620/obstrel-1879258122.html
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киев, украина, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Хмельницкий (город), В мире
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы