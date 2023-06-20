Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Выставка, посвященная роли легендарных советских полководцев в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны, откроется 30 июня в музее-заповеднике "Прохоровское поле". В экспозиции впервые представят уникальные материалы из архивов маршалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Как отметили в музее, на выставке "Полководцы Победы в Курской битве" будут впервые выставлены личные вещи и материалы из семейных архивов Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Р.Я. Малиновского, Н.Ф. Ватутина, П.А. Ротмистрова, А.М. Василевского, М.Е. Катукова и других полководцев, обеспечивших победу в эпохальном сражении.
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
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"Курская битва – это событие планетарного масштаба. Она имела огромное значение для исхода событий на советско-германском фронте в 1943 году. И сейчас, спустя 80 лет, мы черпаем силы в ее уроках", – рассказала директор музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова, слова которой приводятся в сообщении.
Среди экспонатов можно будет увидеть фотографии, награды, рукописи, парадные мундиры, мемуары, памятные личные вещи, сохраненные детьми и внуками героев, – всего более 150 уникальных предметов.
"Эта битва в жизни каждого военачальника, принявшего участие в ней, сыграла особенную роль. Новая экспозиция раскроет их вклад в сражение на Курской дуге, которое приблизило Великую Победу", – отметила Наталья Овчарова.
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
1 из 2
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
2 из 2
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
1 из 2
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
2 из 2
Выставка продлится до 30 августа 2023 года. Она организована при поддержке Фонда памяти полководцев Победы, Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Белгородского государственного историко-краеведческого музея и Орловского краеведческого музея.