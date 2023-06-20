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Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка - РИА Новости, 20.06.2023
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Культура
 
09:00 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/vystavka-1879203643.html
Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка
Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка - РИА Новости, 20.06.2023
Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка
Выставка, посвященная роли легендарных советских полководцев в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны, откроется 30 июня в музее-заповеднике... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:00
2023-06-20T09:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Выставка, посвященная роли легендарных советских полководцев в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны, откроется 30 июня в музее-заповеднике "Прохоровское поле". В экспозиции впервые представят уникальные материалы из архивов маршалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Как отметили в музее, на выставке "Полководцы Победы в Курской битве" будут впервые выставлены личные вещи и материалы из семейных архивов Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Р.Я. Малиновского, Н.Ф. Ватутина, П.А. Ротмистрова, А.М. Василевского, М.Е. Катукова и других полководцев, обеспечивших победу в эпохальном сражении."Курская битва – это событие планетарного масштаба. Она имела огромное значение для исхода событий на советско-германском фронте в 1943 году. И сейчас, спустя 80 лет, мы черпаем силы в ее уроках", – рассказала директор музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова, слова которой приводятся в сообщении.Среди экспонатов можно будет увидеть фотографии, награды, рукописи, парадные мундиры, мемуары, памятные личные вещи, сохраненные детьми и внуками героев, – всего более 150 уникальных предметов."Эта битва в жизни каждого военачальника, принявшего участие в ней, сыграла особенную роль. Новая экспозиция раскроет их вклад в сражение на Курской дуге, которое приблизило Великую Победу", – отметила Наталья Овчарова.Выставка продлится до 30 августа 2023 года. Она организована при поддержке Фонда памяти полководцев Победы, Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Белгородского государственного историко-краеведческого музея и Орловского краеведческого музея.
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Путь маршалов к Победе. На "Прохоровском поле" откроется новая выставка

© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка Полководцы Победы в Курской битве в музее-заповеднике Прохоровское поле - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Выставка, посвященная роли легендарных советских полководцев в одном из переломных сражений Великой Отечественной войны, откроется 30 июня в музее-заповеднике "Прохоровское поле". В экспозиции впервые представят уникальные материалы из архивов маршалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Как отметили в музее, на выставке "Полководцы Победы в Курской битве" будут впервые выставлены личные вещи и материалы из семейных архивов Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Р.Я. Малиновского, Н.Ф. Ватутина, П.А. Ротмистрова, А.М. Василевского, М.Е. Катукова и других полководцев, обеспечивших победу в эпохальном сражении.
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка Полководцы Победы в Курской битве в музее-заповеднике Прохоровское поле - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
«
"Курская битва – это событие планетарного масштаба. Она имела огромное значение для исхода событий на советско-германском фронте в 1943 году. И сейчас, спустя 80 лет, мы черпаем силы в ее уроках", – рассказала директор музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова, слова которой приводятся в сообщении.
Среди экспонатов можно будет увидеть фотографии, награды, рукописи, парадные мундиры, мемуары, памятные личные вещи, сохраненные детьми и внуками героев, – всего более 150 уникальных предметов.
"Эта битва в жизни каждого военачальника, принявшего участие в ней, сыграла особенную роль. Новая экспозиция раскроет их вклад в сражение на Курской дуге, которое приблизило Великую Победу", – отметила Наталья Овчарова.
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка Полководцы Победы в Курской битве в музее-заповеднике Прохоровское поле
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
1 из 2
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Выставка Полководцы Победы в Курской битве в музее-заповеднике Прохоровское поле
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
2 из 2
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
1 из 2
Выставка "Полководцы Победы в Курской битве" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
© Фото : ФГБУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле""
2 из 2
Выставка продлится до 30 августа 2023 года. Она организована при поддержке Фонда памяти полководцев Победы, Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Белгородского государственного историко-краеведческого музея и Орловского краеведческого музея.
 
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