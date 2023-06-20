https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня - РИА Новости, 20.06.2023
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:21
2023-06-20T22:21
2023-06-20T23:51
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сергей собянин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры Москвы. "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинули Гусева кандидатом в мэры Москвы во вторник на партийной конференции. "В пятницу мы сдаем документы в Мосгоризбирком и начинаем встречаться с депутатами. У нас уже наши депутаты готовы и есть договоренности о поддержке с другими депутатами муниципалитетов Москвы", - сказал Гусев. Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин. Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html
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политика, москва, сергей собянин, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), госдума рф, мосгоризбирком, кпрф
Политика, Москва, Сергей Собянин, Леонид Слуцкий (политик), Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Мосгоризбирком, КПРФ
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
Глава московского отделения СРЗП Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня