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Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня - РИА Новости, 20.06.2023
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22:21 20.06.2023 (обновлено: 23:51 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня - РИА Новости, 20.06.2023
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:21
2023-06-20T23:51
политика
москва
сергей собянин
леонид слуцкий (политик)
борис чернышов (депутат)
госдума рф
мосгоризбирком
кпрф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры Москвы. "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинули Гусева кандидатом в мэры Москвы во вторник на партийной конференции. "В пятницу мы сдаем документы в Мосгоризбирком и начинаем встречаться с депутатами. У нас уже наши депутаты готовы и есть договоренности о поддержке с другими депутатами муниципалитетов Москвы", - сказал Гусев. Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин. Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html
https://ria.ru/20230618/vybory-1879011904.html
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политика, москва, сергей собянин, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), госдума рф, мосгоризбирком, кпрф
Политика, Москва, Сергей Собянин, Леонид Слуцкий (политик), Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Мосгоризбирком, КПРФ
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня

Глава московского отделения СРЗП Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ, Дмитрий Гусев
Пленарное заседание Госдумы РФ, Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пленарное заседание Госдумы РФ, Дмитрий Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры Москвы.
"Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинули Гусева кандидатом в мэры Москвы во вторник на партийной конференции.
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
Вчера, 21:26
"В пятницу мы сдаем документы в Мосгоризбирком и начинаем встречаться с депутатами. У нас уже наши депутаты готовы и есть договоренности о поддержке с другими депутатами муниципалитетов Москвы", - сказал Гусев.
Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня
18 июня, 17:34
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинЛеонид Слуцкий (политик)Борис Чернышов (депутат)Госдума РФМосгоризбиркомКПРФ
 
 
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