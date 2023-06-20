https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html

Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня

Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня - РИА Новости, 20.06.2023

Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня

Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:21

2023-06-20T22:21

2023-06-20T23:51

политика

москва

сергей собянин

леонид слуцкий (политик)

борис чернышов (депутат)

госдума рф

мосгоризбирком

кпрф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры Москвы. "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинули Гусева кандидатом в мэры Москвы во вторник на партийной конференции. "В пятницу мы сдаем документы в Мосгоризбирком и начинаем встречаться с депутатами. У нас уже наши депутаты готовы и есть договоренности о поддержке с другими депутатами муниципалитетов Москвы", - сказал Гусев. Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин. Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html

https://ria.ru/20230618/vybory-1879011904.html

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политика, москва, сергей собянин, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), госдума рф, мосгоризбирком, кпрф