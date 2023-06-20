https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html

Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ

Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ

Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:30

2023-06-20T22:30

2023-06-20T22:30

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе.По словам журналиста, само понятие контрнаступления ВСУ оказалось лишь пропагандистским термином, который в итоге сыграл на руку России."Эти идиоты провели последние полгода, рассказывая русским, что собираются их атаковать. Делали смутные намеки, обоснованные даже, что когда-то весной, и даже где, говорили, что, мол, идем за Запорожьем. Что будем везде атаковать: и здесь будем, и там, и на окраинах Бахмута. Они себя сами подтолкнули к катастрофе", — заметил Никсон.Также журналист подчеркнул, что из-за этого подхода российские силы нарастили оборону, на которую украинское командование бросает плохо подготовленные войска."Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! <...> Это не наступление, это атака камикадзе!" — высказался Никсон.Во вторник полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох во время контрнаступления, затормозив его.

https://ria.ru/20230620/nato-1879450534.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879396061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, запорожье, вооруженные силы украины