Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ атакой камикадзе
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе.
По словам журналиста, само понятие контрнаступления ВСУ оказалось лишь пропагандистским термином, который в итоге сыграл на руку России.
"Эти идиоты провели последние полгода, рассказывая русским, что собираются их атаковать. Делали смутные намеки, обоснованные даже, что когда-то весной, и даже где, говорили, что, мол, идем за Запорожьем. Что будем везде атаковать: и здесь будем, и там, и на окраинах Бахмута. Они себя сами подтолкнули к катастрофе", — заметил Никсон.
Также журналист подчеркнул, что из-за этого подхода российские силы нарастили оборону, на которую украинское командование бросает плохо подготовленные войска.
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"Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! <...> Это не наступление, это атака камикадзе!" — высказался Никсон.
Во вторник полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох во время контрнаступления, затормозив его.