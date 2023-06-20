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Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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22:30 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ
Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:30
2023-06-20T22:30
в мире
россия
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе.По словам журналиста, само понятие контрнаступления ВСУ оказалось лишь пропагандистским термином, который в итоге сыграл на руку России."Эти идиоты провели последние полгода, рассказывая русским, что собираются их атаковать. Делали смутные намеки, обоснованные даже, что когда-то весной, и даже где, говорили, что, мол, идем за Запорожьем. Что будем везде атаковать: и здесь будем, и там, и на окраинах Бахмута. Они себя сами подтолкнули к катастрофе", — заметил Никсон.Также журналист подчеркнул, что из-за этого подхода российские силы нарастили оборону, на которую украинское командование бросает плохо подготовленные войска."Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! &lt;...&gt; Это не наступление, это атака камикадзе!" — высказался Никсон.Во вторник полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох во время контрнаступления, затормозив его.
https://ria.ru/20230620/nato-1879450534.html
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в мире, россия, запорожье, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ

Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ атакой камикадзе

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе.
По словам журналиста, само понятие контрнаступления ВСУ оказалось лишь пропагандистским термином, который в итоге сыграл на руку России.
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"Эти идиоты провели последние полгода, рассказывая русским, что собираются их атаковать. Делали смутные намеки, обоснованные даже, что когда-то весной, и даже где, говорили, что, мол, идем за Запорожьем. Что будем везде атаковать: и здесь будем, и там, и на окраинах Бахмута. Они себя сами подтолкнули к катастрофе", — заметил Никсон.
Также журналист подчеркнул, что из-за этого подхода российские силы нарастили оборону, на которую украинское командование бросает плохо подготовленные войска.
«
"Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! <...> Это не наступление, это атака камикадзе!" — высказался Никсон.
Во вторник полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох во время контрнаступления, затормозив его.
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