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"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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18:25 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ
Украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, однако страны Запада продолжают провоцировать Москву, пишет... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:25
2023-06-20T18:25
москва
италия
сша
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, однако страны Запада продолжают провоцировать Москву, пишет журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.По словам автора статьи, первые часы и даже дни попыток ВСУ атаковать российские позиции свидетельствуют о том, что обещанное контрнаступление не имеет конкретного смысла."На местах с каждым шагом вперед украинские солдаты все больше подвергаются воздействию российской огневой мощи. Таким образом, похоже, становится понятно, что после занятия небольших территорий, находящихся вдали от российского огня, украинское наступление идет "пешком" и идет к худшему", — считает Мини.При этом, как подчеркнул журналист, союзники киевского режима, в первую очередь США, используют ситуацию для максимальной эскалации отношений с Россией."Маневры НАТО в Северной Европе, какими бы рутинными они ни были, приобрели значение военной мобилизации для конфликта. Даже призыв к перевооружению с мобилизацией военного промышленного производства не имеет характера сдерживания или обороны, а носит характер вызова и провокации", — волнуется Мини.Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.
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москва, италия, сша, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Москва, Италия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ

Il Fatto Quotidiano: атаки ВСУ уже застопорились, но Запад продолжает провоцировать Россию

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, однако страны Запада продолжают провоцировать Москву, пишет журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.
По словам автора статьи, первые часы и даже дни попыток ВСУ атаковать российские позиции свидетельствуют о том, что обещанное контрнаступление не имеет конкретного смысла.
«
"На местах с каждым шагом вперед украинские солдаты все больше подвергаются воздействию российской огневой мощи. Таким образом, похоже, становится понятно, что после занятия небольших территорий, находящихся вдали от российского огня, украинское наступление идет "пешком" и идет к худшему", — считает Мини.
При этом, как подчеркнул журналист, союзники киевского режима, в первую очередь США, используют ситуацию для максимальной эскалации отношений с Россией.
"Маневры НАТО в Северной Европе, какими бы рутинными они ни были, приобрели значение военной мобилизации для конфликта. Даже призыв к перевооружению с мобилизацией военного промышленного производства не имеет характера сдерживания или обороны, а носит характер вызова и провокации", — волнуется Мини.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.
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МоскваИталияСШАВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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