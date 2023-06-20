https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html

"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ

"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, однако страны Запада продолжают провоцировать Москву, пишет... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:25

2023-06-20T18:25

2023-06-20T18:25

москва

италия

сша

вооруженные силы украины

нато

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, однако страны Запада продолжают провоцировать Москву, пишет журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.По словам автора статьи, первые часы и даже дни попыток ВСУ атаковать российские позиции свидетельствуют о том, что обещанное контрнаступление не имеет конкретного смысла."На местах с каждым шагом вперед украинские солдаты все больше подвергаются воздействию российской огневой мощи. Таким образом, похоже, становится понятно, что после занятия небольших территорий, находящихся вдали от российского огня, украинское наступление идет "пешком" и идет к худшему", — считает Мини.При этом, как подчеркнул журналист, союзники киевского режима, в первую очередь США, используют ситуацию для максимальной эскалации отношений с Россией."Маневры НАТО в Северной Европе, какими бы рутинными они ни были, приобрели значение военной мобилизации для конфликта. Даже призыв к перевооружению с мобилизацией военного промышленного производства не имеет характера сдерживания или обороны, а носит характер вызова и провокации", — волнуется Мини.Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.

https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html

москва

италия

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

москва, италия, сша, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире