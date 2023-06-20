https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html
"Дилемма Гитлера": в США сравнили положение ВСУ с мощным провалом вермахта
"Дилемма Гитлера": в США сравнили положение ВСУ с мощным провалом вермахта - РИА Новости, 20.06.2023
"Дилемма Гитлера": в США сравнили положение ВСУ с мощным провалом вермахта
Украинские силы могут оказаться на Запорожском направлении в ситуации, схожей с положением нацистских войск под Курском, написал американский эксперт, старший... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:43
2023-06-20T15:43
2023-06-20T16:28
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские силы могут оказаться на Запорожском направлении в ситуации, схожей с положением нацистских войск под Курском, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Любая решительная неудача на Украине наверняка остановит стремление НАТО к расширению. <...> Гитлер верно понял, что Курская битва проиграна: после нее он окончательно отказался от операции "Барбаросса". Если украинское наступление продолжит спотыкаться, та же дилемма встанет и перед Зеленским", — считает Брайен.По его словам, масштаб Курской битвы значительно превосходит нынешние боевые действия на Запорожском направлении, но по многим другим параметрам ситуации 2023 и 1943 годов похожи. Брайен указал на такие сходства, как активное использование бронетехники и мин, а также улучшившиеся тактические качества российской стороны. Но главным сходством эксперт считает последствия сражений.Отличия ситуации на Запорожском направлении от Курской битвы также, по мнению Брайена, играют на руку России."Русские тоже защищаются, но эффективно отражают украинские атаки. Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются — причем дорогой ценой для Украины и ее западных союзников. Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха", — пояснил автор. Также Брайен напомнил о потерях ВСУ западной бронетехники — танков Leopard и бронемашин Bradley.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, россия, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, НАТО
"Дилемма Гитлера": в США сравнили положение ВСУ с мощным провалом вермахта
Asia Times: ВСУ рискуют потерпеть разгром в Запорожье, как нацисты во время Курской битвы
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Украинские силы могут оказаться на Запорожском направлении в ситуации, схожей с положением нацистских войск под Курском, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times
.
«
"Любая решительная неудача на Украине
наверняка остановит стремление НАТО
к расширению. <...> Гитлер верно понял, что Курская битва проиграна: после нее он окончательно отказался от операции "Барбаросса". Если украинское наступление продолжит спотыкаться, та же дилемма встанет и перед Зеленским", — считает Брайен.
По его словам, масштаб Курской битвы значительно превосходит нынешние боевые действия на Запорожском направлении, но по многим другим параметрам ситуации 2023 и 1943 годов похожи. Брайен указал на такие сходства, как активное использование бронетехники и мин, а также улучшившиеся тактические качества российской стороны. Но главным сходством эксперт считает последствия сражений.
Отличия ситуации на Запорожском направлении от Курской битвы также, по мнению Брайена, играют на руку России
.
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"Русские тоже защищаются, но эффективно отражают украинские атаки. Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются — причем дорогой ценой для Украины и ее западных союзников. Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха", — пояснил автор.
Также Брайен напомнил о потерях ВСУ западной бронетехники — танков Leopard и бронемашин Bradley.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ