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Рогов сообщил об отражении новых атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 20.06.2023 (обновлено: 14:28 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vsu-1879297808.html
Рогов сообщил об отражении новых атак ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об отражении новых атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2023
Рогов сообщил об отражении новых атак ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили новые атаки украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:13
2023-06-20T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Российские военные отразили новые атаки украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Противник предпринял несколько новых атак на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Все они отбиты. Уничтожено большое количество боевиков&quot;, — сказал он.По словам Рогова, накал боевых действий на Запорожском участке фронта не спадает. Накануне Минобороны сообщило, что около населенного пункта Малая Токмачка, находящегося недалеко от Работино, российские военные отразили две атаки противника, подбив два танка, десять боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.Позже ведомство опубликовало видео, как на Запорожском направлении дрон-камикадзе поразил немецкий танк Leopard-2A6.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html
https://ria.ru/20230620/ranenye-1879274384.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об отражении новых атак ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил, что российские военные отразили новые атаки ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Работа расчета артиллерии ВС России на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Российские военные отразили новые атаки украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Противник предпринял несколько новых атак на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Все они отбиты. Уничтожено большое количество боевиков", — сказал он.

По словам Рогова, накал боевых действий на Запорожском участке фронта не спадает.
Накануне Минобороны сообщило, что около населенного пункта Малая Токмачка, находящегося недалеко от Работино, российские военные отразили две атаки противника, подбив два танка, десять боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Вчера, 10:20
Позже ведомство опубликовало видео, как на Запорожском направлении дрон-камикадзе поразил немецкий танк Leopard-2A6.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
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Вчера, 08:36
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
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Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
19 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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