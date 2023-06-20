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В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ
Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live". "Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", — сказал он. По словам Картаполова, пока контрнаступление идет так, "как мы предполагали". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ
Депутат Картаполов считает, что отражение контрнаступления ВСУ закончится через три недели