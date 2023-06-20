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В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 20.06.2023 (обновлено: 10:31 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vsu-1879288474.html
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ
Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live". "Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", — сказал он. По словам Картаполова, пока контрнаступление идет так, "как мы предполагали". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ

Депутат Картаполов считает, что отражение контрнаступления ВСУ закончится через три недели

© AFP 2023 / Anatolii StepanovУкраинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинские военные на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live".
"Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", — сказал он. По словам Картаполова, пока контрнаступление идет так, "как мы предполагали".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Подбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
19 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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