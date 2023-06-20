https://ria.ru/20230620/vsu-1879288474.html

В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ

В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

В Госдуме предположили, когда завершится отражение контрнаступления ВСУ

Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879287308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfb35310ebfded96b8852fbebdd5cd3.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, после чего российские войска перейдут к активным действиям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live". "Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", — сказал он. По словам Картаполова, пока контрнаступление идет так, "как мы предполагали". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр