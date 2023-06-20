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МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 20.06.2023
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:25
2023-06-20T12:25
2023-06-20T12:25
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польша
волынская резня
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ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости. Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. Ранее глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока не будет восстановлен памятник бойцам УПА* в Польше на границе Подкарпатского и Люблинского воеводств. Этот памятник ранее был поврежден неизвестными. "Во-первых, вес этих вопросов не имеет какой-либо симметрии. Во-вторых, выставление каких-либо условий в данном вопросе – это абсолютно неправильно", - сказал Яблоньский. "Это очень неумные слова господина Дробовича", - добавил он. Замминистра надеется, что мнение главы украинского Института национальной памяти по данному вопросу не соответствует официальной позиции Украины. "К счастью, и это надо подчеркнуть, не есть так, что господин Дробович определяет направление украинской политики. Я уверен, что его слова не являются позицией украинского государства", - сказал Яблоньский. Он отметил, что Польша уже фактически приступила к эксгумации останков жертв Волынской резни на территории Украины. "Определенные эксгумационные работы уже начались – в тех местах, которые были согласованы в ноябре", - сказал замминистра. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html
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в мире, украина, польша, волынская резня
В мире, Украина, Польша, Волынская резня
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
В МИД Польши назвали украинские условия для эксгумации жертв Волынской резни неприемлемыми
ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости.
Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM
.
Ранее глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев
не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока не будет восстановлен памятник бойцам УПА
* в Польше на границе Подкарпатского и Люблинского воеводств
. Этот памятник ранее был поврежден неизвестными.
В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни
"Во-первых, вес этих вопросов не имеет какой-либо симметрии. Во-вторых, выставление каких-либо условий в данном вопросе – это абсолютно неправильно", - сказал Яблоньский.
"Это очень неумные слова господина Дробовича", - добавил он.
Замминистра надеется, что мнение главы украинского Института национальной памяти по данному вопросу не соответствует официальной позиции Украины.
"К счастью, и это надо подчеркнуть, не есть так, что господин Дробович определяет направление украинской политики. Я уверен, что его слова не являются позицией украинского государства", - сказал Яблоньский.
Он отметил, что Польша уже фактически приступила к эксгумации останков жертв Волынской резни на территории Украины. "Определенные эксгумационные работы уже начались – в тех местах, которые были согласованы в ноябре", - сказал замминистра.
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН
-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года