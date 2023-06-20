Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/volyn-1879318865.html
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 20.06.2023
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:25
2023-06-20T12:25
в мире
украина
польша
волынская резня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734734395_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_c624e47c11124e6ea86b60a73203a97f.jpg
ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости. Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. Ранее глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока не будет восстановлен памятник бойцам УПА* в Польше на границе Подкарпатского и Люблинского воеводств. Этот памятник ранее был поврежден неизвестными. "Во-первых, вес этих вопросов не имеет какой-либо симметрии. Во-вторых, выставление каких-либо условий в данном вопросе – это абсолютно неправильно", - сказал Яблоньский. "Это очень неумные слова господина Дробовича", - добавил он. Замминистра надеется, что мнение главы украинского Института национальной памяти по данному вопросу не соответствует официальной позиции Украины. "К счастью, и это надо подчеркнуть, не есть так, что господин Дробович определяет направление украинской политики. Я уверен, что его слова не являются позицией украинского государства", - сказал Яблоньский. Он отметил, что Польша уже фактически приступила к эксгумации останков жертв Волынской резни на территории Украины. "Определенные эксгумационные работы уже начались – в тех местах, которые были согласованы в ноябре", - сказал замминистра. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html
https://ria.ru/20230520/volyn-1873096517.html
https://ria.ru/20220907/dokumenty-1814983002.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734734395_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6715556af18d2f560276e843fe9ff55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, волынская резня
В мире, Украина, Польша, Волынская резня
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни

В МИД Польши назвали украинские условия для эксгумации жертв Волынской резни неприемлемыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости. Выставление Украиной условий для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока не будет восстановлен памятник бойцам УПА* в Польше на границе Подкарпатского и Люблинского воеводств. Этот памятник ранее был поврежден неизвестными.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни
16 августа 2022, 13:38
"Во-первых, вес этих вопросов не имеет какой-либо симметрии. Во-вторых, выставление каких-либо условий в данном вопросе – это абсолютно неправильно", - сказал Яблоньский.
"Это очень неумные слова господина Дробовича", - добавил он.
Замминистра надеется, что мнение главы украинского Института национальной памяти по данному вопросу не соответствует официальной позиции Украины.
"К счастью, и это надо подчеркнуть, не есть так, что господин Дробович определяет направление украинской политики. Я уверен, что его слова не являются позицией украинского государства", - сказал Яблоньский.
Он отметил, что Польша уже фактически приступила к эксгумации останков жертв Волынской резни на территории Украины. "Определенные эксгумационные работы уже начались – в тех местах, которые были согласованы в ноябре", - сказал замминистра.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
20 мая, 12:18
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года
7 сентября 2022, 00:19
 
В миреУкраинаПольшаВолынская резня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала