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Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой - РИА Новости, 20.06.2023
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Шоубиз
 
02:19 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/volya-1879147258.html
Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой
Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой - РИА Новости, 20.06.2023
Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой
Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T02:19
2023-06-20T02:19
шоубиз
павел воля
ляйсан утяшева
знаменитости
семья
любовь
отношения
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой.Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их с Утяшевой первенца – сына Роберта. Воля скрылся на кулисами и, пока на экранах шли титры, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями, незаметно прокрался с букетом в зал. "Мной двигала любовь. Я сделал ей сюрприз, захотел вручить цветы. Хотелось сделать это уместно. Я ушел за кулисы, начал говорить, а затем включалось аудио. Шли титры. Взял букет и сломя голову побежал через все фойе. Затем сел позади нее. А потом подарил цветы", – рассказал Воля. По словам шоумена, ему все равно, как оценили поступок другие мужчины. Он призвал всех не скрывать своих чувств. &quot;Не по-мужски не иметь мужества любить свою женщину так, чтобы все видели. Она твоя, люби ее. Делай все ради нее. Никто не должен ограничивать мою любовь&quot;, – добавил артист.Он также раскрыл детали знакомства с супругой на шоу Comedy Club.&quot;Я ее заприметил, начал налаживать зрительный контакт. Я набрался смелости и пошел просить ее телефон. Ляйсан дала мне телефон своей подруги. Я подумал, что был навязчив и не звонил до следующего дня. А она звонила своей подруге и спрашивала про меня. Потом мы с Ляйсан долго дружили&quot;, – вспоминал Воля. Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
https://ria.ru/20230314/utyasheva-1857860358.html
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павел воля, ляйсан утяшева, знаменитости, семья, любовь, отношения
Шоубиз, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Знаменитости, Семья, Любовь, отношения
Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой

Павел Воля раскрыл детали публичного признания в любви Ляйсан Утяшевой на концерте

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
Лейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой.
Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их с Утяшевой первенца – сына Роберта. Воля скрылся на кулисами и, пока на экранах шли титры, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями, незаметно прокрался с букетом в зал.
«
"Мной двигала любовь. Я сделал ей сюрприз, захотел вручить цветы. Хотелось сделать это уместно. Я ушел за кулисы, начал говорить, а затем включалось аудио. Шли титры. Взял букет и сломя голову побежал через все фойе. Затем сел позади нее. А потом подарил цветы", – рассказал Воля.
По словам шоумена, ему все равно, как оценили поступок другие мужчины. Он призвал всех не скрывать своих чувств.
«

"Не по-мужски не иметь мужества любить свою женщину так, чтобы все видели. Она твоя, люби ее. Делай все ради нее. Никто не должен ограничивать мою любовь", – добавил артист.

Он также раскрыл детали знакомства с супругой на шоу Comedy Club.
«

"Я ее заприметил, начал налаживать зрительный контакт. Я набрался смелости и пошел просить ее телефон. Ляйсан дала мне телефон своей подруги. Я подумал, что был навязчив и не звонил до следующего дня. А она звонила своей подруге и спрашивала про меня. Потом мы с Ляйсан долго дружили", – вспоминал Воля.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
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ШоубизПавел ВоляЛяйсан УтяшеваЗнаменитостиСемьяЛюбовьотношения
 
 
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