https://ria.ru/20230620/volya-1879147258.html

Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой

Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой - РИА Новости, 20.06.2023

Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой

Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T02:19

2023-06-20T02:19

2023-06-20T02:19

шоубиз

павел воля

ляйсан утяшева

знаменитости

семья

любовь

отношения

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой.Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их с Утяшевой первенца – сына Роберта. Воля скрылся на кулисами и, пока на экранах шли титры, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями, незаметно прокрался с букетом в зал. "Мной двигала любовь. Я сделал ей сюрприз, захотел вручить цветы. Хотелось сделать это уместно. Я ушел за кулисы, начал говорить, а затем включалось аудио. Шли титры. Взял букет и сломя голову побежал через все фойе. Затем сел позади нее. А потом подарил цветы", – рассказал Воля. По словам шоумена, ему все равно, как оценили поступок другие мужчины. Он призвал всех не скрывать своих чувств. "Не по-мужски не иметь мужества любить свою женщину так, чтобы все видели. Она твоя, люби ее. Делай все ради нее. Никто не должен ограничивать мою любовь", – добавил артист.Он также раскрыл детали знакомства с супругой на шоу Comedy Club."Я ее заприметил, начал налаживать зрительный контакт. Я набрался смелости и пошел просить ее телефон. Ляйсан дала мне телефон своей подруги. Я подумал, что был навязчив и не звонил до следующего дня. А она звонила своей подруге и спрашивала про меня. Потом мы с Ляйсан долго дружили", – вспоминал Воля. Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.

https://ria.ru/20230314/utyasheva-1857860358.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел воля, ляйсан утяшева, знаменитости, семья, любовь, отношения