Павел Воля объяснил, почему публично признается в любви Ляйсан Утяшевой
Павел Воля раскрыл детали публичного признания в любви Ляйсан Утяшевой на концерте
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не стесняется публично признаваться в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой.
Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их с Утяшевой первенца – сына Роберта. Воля скрылся на кулисами и, пока на экранах шли титры, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями, незаметно прокрался с букетом в зал.
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"Мной двигала любовь. Я сделал ей сюрприз, захотел вручить цветы. Хотелось сделать это уместно. Я ушел за кулисы, начал говорить, а затем включалось аудио. Шли титры. Взял букет и сломя голову побежал через все фойе. Затем сел позади нее. А потом подарил цветы", – рассказал Воля.
По словам шоумена, ему все равно, как оценили поступок другие мужчины. Он призвал всех не скрывать своих чувств.
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"Не по-мужски не иметь мужества любить свою женщину так, чтобы все видели. Она твоя, люби ее. Делай все ради нее. Никто не должен ограничивать мою любовь", – добавил артист.
Он также раскрыл детали знакомства с супругой на шоу Comedy Club.
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"Я ее заприметил, начал налаживать зрительный контакт. Я набрался смелости и пошел просить ее телефон. Ляйсан дала мне телефон своей подруги. Я подумал, что был навязчив и не звонил до следующего дня. А она звонила своей подруге и спрашивала про меня. Потом мы с Ляйсан долго дружили", – вспоминал Воля.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.